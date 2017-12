United Siap Naikkan Gaji Felliani jika Perbarui Kontrak

Manchester: Manchester United tengah menyiapkan penawaran kontrak baru untuk Marouane Fellaini agar tetap bertahan di Old Trafford. Untuk membuatnya bertahan, The Reds Devil siap menaikkan gaji Si Kribo.



Dikabarkan sebelumnya, pemain internasional Belgia itu enggan memperpanjang kontraknya di United, yang akan habis akhir musim nanti. Rumor kepindahannya dari Old Trafford santer terdengar.

Fellaini berpeluang melakukan negosiasi terhadap klub-klub di luar Inggris.Teranyar, AS Roma dan Basiktas dikabarkan sangat tertarik dengan gelandang jangkung United.

Fellaini resmi bergabung dari Everton ke United pada 2013 lalu dengan trasnfer 27 juta poundsterling, atau setara Rp366 miliar. Di musim ini, Fellaini baru bermain sembilan kali dan sudah menyumbangkan tiga gol di Liga Primer Inggris.Dilansir Express, Pelatih United Jose Mourinho, mengungkapkan bahwa pemain berusia 30 tahun tersebut masih sangat diperlukan. Mou berharap Fellaini bisa bertahan lebih lama lagi bersama Manchester United.Selama berseragam United, Fellaini mendapatkan gaji 120.000 poundsterling per minggu atau sekitar Rp2,1 miliar. Untuk bisa membuat sang pemain bertahan, United kabarnya akan menaikkan gaji Fellaini menjadi 150.000 poundsterling per minggu atau sekitar Rp2,7 miliar. (Express)(RIZ)