Viera: Mkhitaryan Bakal Jadi Mimpi Buruk bagi United

London: Henrikh Mkhitaryan resmi bergabung dengan Arsenal dari Manchester United dan termasuk klausul gabungnya Alexis Sanchez ke United dengan pemain asal Armenia itu.



Hanya saja, kedatangan pemain 29 tahun itu banyak menuai komentar, salah satunya dari legenda Arsenal Patrick Viera.

Mantan pesepak bola Prancis itu menyambut baik bergabungnya Mkhitaryan bersama The Gunners. Menurut pemain yang membantu Arsenal meraih gelar Piala FA tahun 2015 itu, mantan pemain Borussia Dortmund ini diprediksi bisa menjadi mimpi buruk bagi skuat Jose Mourinho di kemudian hari.

"Mkhitaryan akan bermain lebih nyaman di Arsenal. Di sana (Arsenal), tekanan padanya tidak begitu besar sama seperti di Borussia Dortmund," kata Patrick Viera."Saya rasa dia akan bermain lepas dan tanpa beban. Dan saya pikir dia akan jadi mimpi buruk United di Old Trafford," tambahnya.Pemain internasional Armenia itu sebelumnya bergabung dengan United dari Borussia Dortmund pada Juli 2016. Dia membuat debut kompetitifnya sebagai pemain pengganti dalam kemenangan United 2-1 atas Leicester City di Community Shield di Stadion Wembley bulan berikutnya.Selama di United, dia mempersembahkan tiga trofi, termasuk Liga Europa. Dia kemudian membuat 63 penampilan untuk United di semua kompetisi dan mencetak 13 gol. Laga terakhirnya untuk The Red Devils adalah ketika babak penyisihan Piala FA melawan Derby County di Old Trafford pada 5 Januari.(RIZ)