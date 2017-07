Resmi, Manchester City Dapatkan Bek Monaco

Metrotvnews.com, Los Angeles: Manchester City resmi mendapatkan bek AS Monaco, Benjamin Mendy. Penandatanganan kontrak Mendy dilakukan di Los Angeles, AS, Minggu 23 Juli malam waktu setempat.



The Citizens kabarnya menebus pemai 23 tahun tersebut seharga 50 juta pound (Rp867 miliar). Mendy diikat kontrak oleh City berdurasi lima tahun ke depan.

"Saya sangat senang bisa bergabung dengan Manchester City. Mereka adalah salah satu klub besar Eropa dan mereka memiliki manajer yang berkomitmen untuk bermain sepak bola menyerang di diri Pep Guardiola," ujar Mendy.Mendy akan memakai nomor punggung 22 di Manchester City. Ia pun akan segera bergabung dengan rekan setim barunya di Los Angeles untuk melakoni laga pramusim International Champions Cup.City dijadwalkan akan menjalani pertandingan kontra Real Madrid pada 26 Juli di Stadion The Coliseum. Selanjutnya City akan menjajal Tottenham Hotspur di Nissan Stadium, Nashville pada 29 Juli.Mendy merupakan palang pintu tangguh bagi Monaco musim lalu. Tampil sebanyak 36 kali di seluruh ajang, Mendy mampu membawa Monaco menjuarai Ligue 1 dan mencapai semifinal Liga Champions. (Sportsmole)(REN)