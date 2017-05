Klopp Berharap Cedera Coutinho tak Parah

Thanks to all for the support. It isn't serious ???? ???? Que Golaçooooooooo amigooo @ec2323 ???????????????? big 3 points ???????? Obrigado a todos pelas mensagens. Foi só um susto, graças a DEUS nada sério ??????????

A post shared by Philippe Coutinho (@phil.coutinho) on May 1, 2017 at 2:38pm PDT