Prediksi Arsenal vs Manchester City: Duel Imbang Demi Gelar Juara yang Tersisa

Metrotvnews.com, Jakarta: Laga seru akan tersaji pada semifinal Piala FA di Stadion Wembley, Minggu 23 April pukul 21.00 WIB. Saat itu, Manchester City dan Arsenal yang sama-sama sedang terpuruk akan saling bertanding.



City dan Arsenal sama-sama terpuruk karena sudah gagal di Liga Champions dan semakin kesulitan mengejar juara Liga Primer Inggris. Satu-satunya gelar juara yang masih realistis diraih pada musim ini hanya memenangkan turnamen Piala FA.

City dan Arsenal tentu bukan musuh baru. Keduanya sama-sama tergolong tim raksasa dan memiliki riwayat positif terhadap kekuatan pemain muda. Berdasarkan catatan pertemuan kedua tim, City dan Arsenal sudah saling bertanding sebanyak 171 kali.Dalam jumlah pertemuan tersebut, Arsenal memang unggul dengan 87 kali kemenangan. Namun City juga tidak perlu berkecil hati, karena banyak penggawa Arsenal yang absen pada malam nanti.City hanya kehilangan John Stones dan Ilkay Guendogan pada laga kontra Arsenal tersebut. Namun, The Gunners malah tidak diperkuat Santi Cazorla, Shkodran Mustafi, Lucas Perez, David Ospina, dan Jeff Reine-Adelaide.Keretakan hubungan antara pelatih Arsene Wenger dengan suporter juga masih terjadi di tubuh Arsenal. Para pemain memang sempat mengklaim tidak terpengaruh dengan hal tersebut, namun bisa saja Wenger malah tertekan dengan kondisi itu.Arsenal memang unggul dalam catatan pertemuan kedua tim. Namun, pencapaian City terbilang lebih baik karena masih bisa bertahan di posisi empat klasemen sementara Liga Primer Inggris. Kemudian, City dan Arsenal sudah sama-sama mengoleksi 63 gol di liga domestik, tetapi gawang Arsenal lebih sering kebobolan dengan jumlah 40 gol.Krisis bek sayap yang melanda Arsenal juga bisa membuat Wenger menerapkan formasi 3-4-2-1 dalam laga nanti. Formasi itu bahkan sudah dibuktikan keampuhannya ketika Arsenal menaklukkan Middlesbrough pada akhir pekan lalu.Pelatih City Pep Guardiola sempat mengabarkan nama Gabriel Jesus akan masuk dalam daftar skuat yang dibawa. Namun, ia ragu memainkannya karena Jesus masih mengalami cedera usai membela Brasil. Jadi, kemungkinan besar The Citizens akan menggunakan formasi 4-1-4-1 untuk memaksimalkan kekuatan gelandang serang dan sayap yang dimiliki.City wajib berhati-hati dengan performa Alexis Sanchez yang biasanya bertugas sebagai winger atau gelandang serang Arsenal. Meski bertubuh mungil, namun kecepatan dan akurasi tendangannya malah membuat Sanchez berada di urutan ketiga pencetak gol terbanyak di Liga Primer Inggris.Arsenal memang unggul jika melirik rekor pertemuan. Namun, laga nanti bisa sedikit berbeda karena City punya skuat yang lebih utuh. Selain itu, The Citizens juga sedang ditukangi Pep Guardiola yang merupakan mantan pelatih Barcelona dan Bayern Muenchen. Oleh karena itu, hasil imbang pada waktu normal adalah kemungkinan besar yang bisa terjadi.Arsenal: Cech; Holding, Koscielny, Paulista; Monreal, Xhaka, Ramsey, Chamberlain; Sanchez, Oezil; Giroud.Manchester City: Bravo; Navas, Otamendi, Kompany, Clichy; Fernandinho; Sane, Silva, Bruyne, Sterling; Aguero.Arsenal: Santi Cazorla, Shkodran Mustafi, Lucas Perez, David Ospina, Jeff Reine-Adelaide.Manchester City: Ilkay Guendogan, John Stones.Minggu (02/04/17): Arsenal 2 - 2 Manchester CityMinggu (18/12/16): Manchester City 2 - 1 ArsenalSenin (08/08/16): Arsenal 3 - 2 Manchester CityMinggu (08/05/16): Manchester City 2 - 2 ArsenalSelasa (22/12/15): Arsenal 2 - 1 Manchester CityMinggu (18/01/15): Manchester City 0 - 2 ArsenalSabtu (13/09/14): Arsenal 2 - 2 Manchester CityPrediksi Metrotvnews.com: Arsenal 50 - 60 Manchester City(KAU)