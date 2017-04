Di Manchester City, Guardiola Menjalani Musim Terburuk sebagai Pelatih

Metrotvnews.com, Manchester: Gelar Liga Primer Inggris 2016--2017. Itulah janji yang dilontarkan Josep Guardiola saat diperkenalkan sebagai manajer anyar City pada awal musim.



Akan tetapi, situasi sekarang jauh panggang dari api. The Citizens cuma bisa menempati peringkat keempat klasemen sementara dnegan koleksi 58 angka. Mereka terpaut 14 poin dari sang pemuncak klasemen, Chelsea.

Pencapaian City di Liga Champions juga tidak menggembirakan. Sergio Aguero dkk hanya bisa menapak hingga ke babak 16-besar. Mereka gagal lolos ke perempat final karena kalah agregat tandang dari AS Monaco.Musim debut Guardiola bersama City memang seperti mimpi buruk. Di Liga Inggris, The Citizens di bawah arahan mantan pelatih Barcelona itu sudah menuai enam kekalahan. Jika ditelisik ke belakang, enam kekalahan di liga merupakan rapor terburuk Guardiola sebagai pelatih.Sebelumnya, ia tidak pernah menerima kekalahan lebih dari lima kali. Musim 2008--2009 dan 2009--2010 bersama Barcelona menjadi tahun keemasan karier Guardiola. Pada musim itu, tim besutan Guardiola hanya kalah satu laga. Sedangkan kekalahan terbanyaknya dalam semusim sebelum menangani City terjadi pada 2014--2015 ketika menukangi Barcelona. Kala itu, Blaugrana keok lima kali di La Liga Spanyol.Jumlah kekalahan Guardiola bukan tidak mungkin bertambah pada sisa musim 2016--2017. Sebab, The Citizens akan melawan dua tim kuat yakni Arsenal dan Manchester UnitedBarcelona 2008--2009: 1 kekalahanBarcelona 2009--2010: 1 kekalahanBarcelona 2010--2011: 2 kekalahanBarcelona 2011--2012: 3 kekalahanBarcelona 2013--2014: 2 kekalahanBarcelona 2014--2015: 5 kekalahanBayer Muenchen 2015--2016: 2 kekalahan*)hingga pekan ke-30Barcelona 2008--2009: 7 kekalahanBarcelona 2009--2010: 7 kekalahanBarcelona 2010--2011: 6 kekalahanBarcelona 2011--2012: 4 kekalahanBarcelona 2013--2014: 6 kekalahanBarcelona 2014--2015: 9 kekalahanBayer Muenchen 2015--2016: 4 kekalahan*)hingga 7 April 2017(HIL)