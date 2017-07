Klopp Senang dengan Pengertian yang Diciptakan Salah dan Coutinho

Metrotvnews.com, Berlin: Juergen Klopp sangat senang dengan pemahaman yang terjadi di antara Philippe Coutinho dan Mohamed Salah. Itu dia katakan setelah menyaksikan aksi keduanya dalam laga Liverpool kontra Hertha Berlin yang berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan The Reds.



Masa depan Coutinho di Merseyside telah menjadi subyek spekulasi kuat di tengah hubungan Barcelona yang mengincar playmaker asal Brasil itu sebagai pengganti potensial bagi Neymar jika nama terakhir jadi pindah ke Paris Saint-Germain.

Coutinho and Salah's link up so far in pre-season. pic.twitter.com/d5GAxYZsDK