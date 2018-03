Liverpool Hadapi Crystal Palace Tanpa Emre Can dan Gomez

London: Liverpool dijadwalkan menghadapi Crystal Palace pada laga lanjutan Liga Primer Inggris 2017--2018, Sabtu 31 Maret. Dalam laga tersebut, The Reds akan tampil tanpa diperkuat Emre Can dan Joe Gomez.



Gomez yang berposisi sebagai bek kanan harus menepi karena mengalami cedera otot pergelangan kaki. Sedangkan, Can yang bertugas sebagai gelandang tengah menderita cedera punggung. Cedera itu sama-sama dialami ketika menjalani jeda internasional.

Pelatih The Reds, Juergen Klopp, menyatakan cedera Gomez butuh waktu pemulihan yang cukup lama. Ia bahkan menyebutkan bahwa Gomez juga belum bisa dibawa saat Liverpool berhadapan dengan Manchester City pada leg 1 perempat final Liga Champions 2017--2018.

"Dia mengalami cedera yang cukup serius. Tapi, cedera itu diyakini baka sembuh sebelum musim ini berakhir. Cukup sulit untuk memperkirakan waktu pemulihannya, tapi kami harap dia bisa kembali berlatih dalam tiga hingga empat pekan mendatang," ujar Klopp.

Ketidakhadiran Gomez bukan perkara besar bagi Liverpool, sebab bek kanan utama mereka, Nathaniel Clyne, sudah kembali bugar. Laga kontra The Eagles--julukan Crystal Palace diyakini bakal menjadi pertandingan pertamanya setelah pulih dari cedera.Liverpool sedang bertengger di urutan tiga klasemen sementara dengan koleksi 63 poin. Mereka hanya berselisih dua poin dengan Manchester United yang berada di urutan kedua. Kemenangan atas Palace merupakan harga mati apabila Liverpool tidak ingin merosot dan disalip Tottenham Hotspur yang berada di bawahnya. (Reuters)(KAU)