Brighton Akhiri Rentetan tak Terkalahkan West Ham

Brighton and Hove: Brighton & Hove Albion akhirnya mengakhiri catatan tiga pertandingan tidak terkalahkan West Ham United di Liga Primer. The Seagulls menundukkan The Irons dengan skor tipis 1-0.



Satu-satunya gol yang dicetak tim asuhan Chris Hughton datang dari striker veteran Glenn Murray di menit 25. Murray memanfaatkan umpan silang Beram Kayal mampu diselesaikan dengan baik oleh Murray.

Meski bertamu ke kandang lawan, West Ham justru menguasai jalannya pertandingan. Bagaimana tidak, skuat besutan Manuel Pellegrini itu menguasai 65 persen penguasaan bola. Mereka juga mencatatkan 17 tembakan, sedangkan Brighton hanya mampu melepaskan 9 tendangan.



Baca juga: Mengapa Kasus Dugaan Pemerkosaan yang Dilakukan Ronaldo Baru Muncul Sekarang?



Bermain di kandang sendiri membuat Brighton mengambil inisiatif serangan. Winger asal Prancis, Anthony Knockaert, lebih dulu mengancam gawang West Ham melalui sepakannya di menit keempat, namun tendangannya mengarah tepat ke pelukan penjaga gawang The Hammers, Lukasz Fabianski.



Setelah usaha Knockaert, Brighton gagal memberi ancaman berarti bagi West Ham. Praktis tim asal London Timur itu membombardir pertahanan Brighton. Namun pertahanan rapat Brighton mampu menyelamatkan mereka dari ancaman berati.



Keasyikan menyerang membuat lini pertahanan West Ham kendor. Melalui skema serangan balik yang apik, Beram Kayal melepas umpan silang terukur yang diselesaikan dengan baik oleh Glenn Murray. 1-0 untuk Brighton.



Baca juga: Reaksi Para Sponsor terkait Dugaan Pemerkosaan yang Dilakukan Ronaldo



Tertingal satu gol membuat West Ham semakin gencar melancarkan serangan. Namun serangan-serangan yang dilancarkan Marko Arnautovic, Andriy Yarmolenko, dan Arthur Masuaku belum mampu menembus jala Brighton. Hingga babak pertama berakhir, skor masih bertahan 1-0 untuk keunggulan Brighton.



Di babak kedua, West Ham tetap menguasai jalannya pertandingan. Manuel Pellegrini bahkan sempat membuat perubahan dengan memasukkan Michail Antonio, Lucas Perez, dan Robert Snodgrass untuk menggantikan Pedro Obiang, Andriy Yarmolenko, dan Mark Noble. Namun hingga akhir pertandingan, West Ham tetap gagal memecah kebuntuan dan harus rela menelan kekalahan keempat mereka di liga musim ini.



Kemenangan ini mengangkat posisi Brighton ke peringkat 12 klasemen sementara. Sedangkan West Ham makin merosot dan harus puas bertengger di posisi 15 klasemen.



Video: Suporter Bola di Indramayu Gelar Deklarasi Damai