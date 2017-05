MU Takluk di Emirates, Mourinho Sindir Fan Arsenal

Metrotvnews.com, London: Arsenal membuktikan masih bertaji di Liga Primer Inggris 2016--2017. Terbaru, The Gunners berhasil mengalahkan Manchester United dengan skor 2-0 di Stadion Emirates, Minggu 7 Mei.



Kemenangan itu terasa spesial buat Arsenal dan sang manajer, Arsene Wenger. Keberhasilan meraih tiga angka berarti menghentikan rapor apik Red Devils yang sudah tidak terkalahkan selama 25 pertandingan Liga Inggris. Selain itu, Wenger juga 'pecah telur' dengan meraih kemenangan perdana atas manajer MU, Jose Mourinho. Sebelumnya, Wenger kalah lima kali dan tujuh kali bermain imbang saat bersua tim besutan The Special One.

Fakta-fakta itu membuat Mourinho bersikap sinis. Ia justru menyidir Wenger dan Arsenal yang kerap tak berdaya pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Sebuah rentetan hasil buruk yang dianggap Mourinho membuat fan Arsenal berkali-kali merasa sedih."Saya merasakan kebahagiaan mereka (suporter Arsenal). Ini pertama kali saya meninggalkan (Stadion Emirates) dan fan Arsenal terlihat bahagia. Sebelumnya, saya meninggalkan Highbury, mereka (fan Arsenal) menangis. Saya meninggalkan Emirates dan mereka menangis serta berjalan dengan kepala tertunduk. Hari ini, mereka meninggalkan stadion dengan rasa suka cita," sindir Mourinho."Arsenal adalah klub besar. Menurut Anda, apakah saya menikmati klub besar seperti Arsenal tidak memenangi gelar? Tentu saja, saya tidak menikmati hal tersebut. Namun, hari ini, saya tentu tetap mencoba memenangi pertandingan," manajer asal Portugal itu menambahkan."Arsene Wenger bukanlah manajer sembarang. Dia adalah manajer besar. Bisa menang banyak pertandingan (melawan dia) tentu tidak normal. Namun, saya tidak masalah," tambah manajer asal Portugal tersebut.Kekalahan dari Arsenal membuat peluang MU finis di empat besar pada akhir musim kian sulit. Kini, Red Devils tertinggal empat angka dari Manchester City yang menduduki peringkat keempat. Bahkan, MU bisa saja tergeser ke peringkat keenam andai Arsenal terus memenangi sisa pertandingan.The Gunners menempati posisi keenam dengan koleksi 63 poin pada saat ini. Namun, mereka baru bermain 34 kali. Sedangkan Red Devils sudah memainkan 35 laga.(HIL)