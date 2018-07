Sturridge Kaget dengan Keistimewaan Gelandang Baru Liverpool

Atlet lari Indonesia, Lalu Muhammad Zohri, mengunjungi MetroTV yang juga kantor Medcom.id. Kesempatan itu ia lakukan usai menyabet medali emas di Kejuaraan Dunia Atletik U-20 . . . . . #pasi #lalumuhammadzohri #atletikindonesia #atletlari #iaaf #iaafworlds

A post shared by Medcom_olahraga (@medcom_olahraga) on Jul 23, 2018 at 12:01pm PDT