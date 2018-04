Salah Dinilai Bakal Lolos Sanksi FA

London: Mantan pengadil lapangan Liga Primer Inggris, Dermot Gallagher mengatakan bakal 'heran' kalau FA mengambil tindakan retrospektif terhadap winger Liverpool, Mohamed Salah.



Pada lanjutan Liga Primer Inggris akhir pekan lalu kontra Stoke City, Salah tertangkap kamera menyikut Bruno Martins Indi. Anehnya, wasit Andre Marriner tidak melakukan apa pun usai kejadian tersebut.

Menurut The Sun, Federasi Sepak Bola Inggris (FA) telah melakukan investigasi dari tayangan ulang insiden tersebut. Jika terbukti bersalah, pemain asal Mesir itu terancam larangan tampil dua sampai tiga laga.



Keputusan dari insiden tersebut akan keluar pada Senin 30 April malam waktu setempat. Insiden itu tentu mencoreng reputasi Salah yang baru saja mendapatkan penghargaan PFA Player of the Year.



"Saya akan sangat terkejut kalau FA benar-benar menjatuhkan hukuman kepada Salah," ujar Gallagher yang merasa kalau Salah akan lolos dari ancaman sanksi.



"Setidaknya ada dua alasan. A, dia menjentikkan tangannya keluar, harus diakui itu, tapi B, kalau Anda lihat lagi, wasit sebenarnya melihatnya dengan jelas, jadi ini bukan jelas sebuah pelanggaran menurut kacamata wasit, sudah diputuskan, bukan sesuatu yang bisa diubah lagi, kecuali dia (wasit) mengaku tidak begitu yakin akan insiden itu," sambungnya.



Andai mendapatkan sanksi, Salah terancam tak bisa mencetak rekor baru sebagai top skor klub dalam satu musim. Saat ini, 43 golnya hanya terpaut empat gol saja dari legenda Liverpool, Ian Rush (47 gol dalam semusim).



(ACF)