Stoke City Bikin Liverpool Melempem di Anfield

Liverpool: Inkonsistensi kembali melanda Liverpool di Liga Primer Inggris 2017--2018. Usai ditahan imbang 2-2 oleh West Bromwich Albion pekan lalu, kini giliran Stoke City yang mampu pulang dengan satu poin usai bermain 0-0, Sabtu 28 April 2018.



Keberhasilan Stoke membuat The Reds melempem di Anfield tentu sangat krusial buat mereka. Sebab, tambahan satu poin sangatlah berharga untuk tim yang tengah berjuang keluar dari zona degradasi.

Manajer Juergen Klopp tidak memasang susunan pemain terbaiknya dalam laga kali ini. Sedikitnya ada lima pemain 'pelapis' yang tampil sejak menit awal.



Ragnar Klavan, Alberto Moreno, Joe Gomez, Georginio Wijnaldum, dan Danny Ings diturunkan di line up utama. Sadio Mane harus mengalah karena tidak fit, sedangkan Alex Oxlade-Chamberlain absen lantaran cedera lutut.



Liverpool bermain dominan sepanjang babak pertama. Namun, justru Stoke yang bermain efektif meski hanya lewat serangan balik.



Menit 20, tandukan Mame Biram Diouf nyaris saja membawa tim tamu unggul. Beruntung, bola masih melebar di sisi gawang Loris Karius.



Mohamed Salah beberapa kali punya peluang untuk memecahkan rekor gol dengan sejumlah peluang yang dikreasinya. Sementara Stoke juga cukup meyakinkan ketika melakukan serangan balik, namun skor tanpa gol berakhir hingga babak pertama usai.



The Reds mencoba mengganti strategi di babak kedua. Masih dengan penguasaan bola dominan, Roberto Firmino cs kini menampilkan permainan yang lebih direct ke jantung pertahanan Stoke.



Memasuki menit 70, Liverpool benar-benar mengepung area bertahan tim tamu. Akan tetapi, Stoke bermain sangat disiplin, sehingga lini serang tuan rumah selalu melempem ketika sudah final touch.



The Potters terus mengandalkan serangan balik cepat melalui kreasi Granit Xhaka. Liverpool yang frustasi menembus rapatnya pertahanan Stoke bahkan sampai harus beberapa kali melakukan tendangan jarak jauh, salah satunya melalui Virgil van Dijk.



Peluang demi peluang gagal dimanfaatkan kedua tim hingga wasit meniup peluit panjang tanda laga berakhir. Tambahan satu poin membuat Stoke naik satu peringkat ke posisi 18, sementara Liverpool masih nyaman di posisi tiga.



Susunan Pemain:



Liverpool (3-4-3): Loris Karius; Ragnar Klavan, Virgil van Dijk, Joe Gomez; Alberto Moreno, Georginio Wijnaldum, Jordan Henderson, Trent Alexander-Arnold; Danny Ings, Roberto Firmino, Mohamed Salah



Stoke City (4-4-2): Jack Butland; Erik Pieters, Bruno Martins Indi, Ryan Shawcross, Kurt Zouma; Moritz Bauer, Badou Ndiaye, Joe Allen, Xherdan Shaqiri; Peter Crouch, Mame Biram Diouf



