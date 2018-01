Alvaro Morata Jadi Korban Bullying Warganet

London: Nasib apes menaungi striker Chelsea Alvaro Morata. Selain gagal membawa timnya menang melawan Arsenal pada derbi London di Liga Primer Inggris, Kamis 4 Januari, ia pun menjadi korban bullying warganet.



Bukan tanpa sebab Morata menjadi bahan kelakar di dunia maya. Striker 25 tahun itu memang tampil buruk pada laga pekan ke-22 Liga Primer di Stadion Emirates yang berkesudahan imbang 2-2.

Tercatat, Morata gagal memaksimalkan empat peluang emas Chelsea menjadi gol. Bola sentuhan Morata tak ada yang mampu merobek gawang Petr Cech walau dalam situasi yang sangat menguntungkannya.



Pertama, peluang di menit ke-13 di mana Morata tinggal berhadapan satu lawan satu dengan Cech. Namun, sontekannya usai menerima umpan Victor Moses justru melebar jauh dari gawang.

Rare footage of Morata in front of goal pic.twitter.com/yaLfeOpBnp — C.H.I.J.I.O.K.E (@Cjay__o) January 3, 2018

New word : Morata

Meaning : Miss

e.g i morata your call.

Sinners will morata heaven. pic.twitter.com/krJLPHENz8 — king of you (@fikkyvibes) January 3, 2018

How Morata will be going out this week. pic.twitter.com/8rJG88P1wx — Henry O (@Onos147) January 3, 2018

When Morata gets home after the match pic.twitter.com/KVGiJWVI3r — Uche Daniel (@UcheDandyMUFC) January 3, 2018

Hazard and Morata link up play Vs Arsenal ???????????????????? pic.twitter.com/Rnw4yDGhjT — TE22 (@TariqElhafidi) January 3, 2018

Morata kembali membuang peluang kedua di menit ke-14 setelah tak mampu meneruskan umpan Moses dari sisi kanan. Umpan mendatar ke muka gawang Arsenal gagal dijangkau kaki Morata dan langsung diamankan Cech.Eks bomber Juventus dan Real Madrid itu kembali mendapatkan peluang menit ke-69. Usai mengatasi kawalan Chalum Chambers, Morata melepasakan sepakan lob dari sisi kanan gawang Cech yang masih menyamping tipis.Terakhir, Morata kembali membuang peluang emas di menit akhir setelah sepakannya ditepis Cech. Padahal, ia kembali mendapat situasi satu lawan satu dengan Cech jelang peluit akhir.Tak ayal Morata langsung diserbu para warganet di jagad maya. Bahkan Morata menjadi trending topic teratas di Twitter dengan 353 juta kali direspons para warganet.Berikut diantaranya:(REN)