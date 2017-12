Naik Meja Operasi, Absen Eric Bailly Bertambah Tiga Bulan

Inggris: Pelatih Manchester United, Jose Mourinho, mengungkapkan salah satu pemain belakangnya, Eric Bailly, bakal absen sekitar tiga bulan. Itu terjadi karena Bailly harus menjalani operasi pergelangan kaki.



"Keputusan untuk mengoperasi Bailly sudah diambil. Ia akan absen pada sisa musim ini atau sekitar dua sampai tiga bulan mendatang," kata Mourinho dilansir MUTV.



Sejatinya, bek asal Pantai Gading itu memang jarang dimainkan oleh MU pada musim ini. Terhitung dari seluruh laga yang sudah dimainkan Setan Merah, Bailly baru merumput sebanyak delapan kali.



Kendati harus absen, Mourinho tidak terlalu khawatir. Pasalnya, ia mengklaim memiliki pemain pelapis yang tidak kalah hebat. Adapun laga terakhir yang dibela Bailly adalah ketika MU dikalahkan Chelsea dengan skor 0-1 pada awal November lalu.



"Sekarang kami sudah bisa memainkan (Phil) Jones dan juga (Chris) Smalling. Bahkan, (Daley) Blind masih siap dimainkan. Meski memiliki pemain pelapis yang bagus, namun tentu kami kehilangan pemain inti," ujar Mourinho.



Sementara itu, Mourinho juga turut menjelaskan bahwa dirinya belum berminat untuk mendatangkan pemain baru pada bursa transfer musim dingin.Pembelian pemain, katanya, baru akan dilakukan apabila ada posisi penting yang tidak bisa digantikan pemain yang ada.



"Saya bukan penggemar fanatik bursa transfer Januari. Namun jika ada peluang untuk membeli pemain yang menjadi incaran, tidak semestinya harus kehilangan peluang itu," tutup The Special One.



Sampai pekan ke-17 Liga Primer Inggris 2017--2018, MU masih duduk di peringkat dua dengan mengoleksi 38 poin. Sementara ini Setan Merah masih berselisih 11 poin dengan City yang berada di pucuk klasemen.



Selanjutnya, MU dijadwalkan untuk bertandang kontra West Bromwich Albion pada Minggu 17 Desember malam WIB. Pertandingan bakal berlangsung di Stadion The Hawthoms.





(KAU)