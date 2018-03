Data dan Fakta di Balik Kemenangan MU atas Liverpool

Manchester: Manchester United berhasil meraih kemenangan di laga panas kontra Liverpool pada pekan ke-30 Liga Primer Inggris, Sabtu 10 Maret. Laga yang dimenangkan MU 2-1 di Old Trafford tersebut pun menyimpan sejumlah data dan fakta menarik.



Di antaranya rekor pribadi Marcus Rashford yang selalu menjadi pembeda ketika MU menghadapi tim "Big Six" (tim enam besar Liga Primer). Striker masa depan Timnas Inggris itu kerap tampil buas melawan tim besar, dibandingkan saat bermain melawan tim lainnya di Liga Primer.

Terbukti, Rashford menjadi pahlawan kemenangan Setan Merah berkat sepasang golnya yang dicetak menit ke-14 dan 24. Kegemilangan kiper Liverpool, Loris Karius, pada beberapa laga terakhir seakan tak berlaku di pertandingan malam tadi.

Sayang, catatan MU harus tercoreng dalam kemenangan di laga panas tersebut. Pasalnya, Setan Merah kini tercatat menjadi tim yang paling sering mencetak gol bunuh diri setelah Eric Baily membobol gawang David De Gea menit ke-66.Meski begitu, MU berhasil merangsek ke posisi kedua klasemen sementara pekan ke-30 dengan torehan 65 poin. Sedangkan Liverpool merosot ke posisi tiga klasemen dan masih mengoleksi 60 poin.- MU berhasil meraih statistik kemenangan 45 persen (9 dari 20 laga) di Liga Primer saat Paul Pogba absen. Berbanding terbalik dengan musim lalu dengan hanya meraih 60 persen kemenangan (28 dari 47 laga) ketika Pogba bermain.- Marcus Rashford menjadi spesialis predator gawang tim "Big Six" di Liga Primer. Terbukti, tujuh dari total 15 gol Rashford dicetaknya ke gawang jajaran enam tim besar Liga Primer.- Manchester United telah meraih empat kemenangan melawan tim "Big Six" di Liga Primer musim ini. Statistik musim ini menunjukkan MU telah mengemas empat kemenangan, satu imbang, dan tiga kali kalah melawan tim "Big Six" Liga Primer.- Manchester United hingga kini telah berhasil terlebih dahulu mencetak gol pembuka di Old Trafford sebanyak 352 kali saat menghadapi tim "Big Six".- Manchester United tercatat tak pernah terkalahkan sejak 1984 silam jika mampu unggul terlebih dahulu di Old Trafford. Terakhir, MU mengalami kekalahan di Old Trafford setelah mampu unggul lebih dahulu saat melawan Ipswich Town dengan skor 1-2 pada 7 Mei 1984.- Manchester United menjadi tim yang paling banyak membuat gol bunuh diri di Liga Primer sepanjang sejarah. Total, MU telah mencetak 67 gol bunuh diri, mengungguli Liverpool dengan 58 gol bunuh diri.(REN)