Liverpool Ingin Tampung Joe Hart

Metrotvnews.com, Liverpool: Liverpool dikabarkan ingin menampung kiper Manchester City, Joe Hart. Kiper Timnas Inggris itu tengah menjalani masa peminjaman di Liga Serie-A Italia bersama Torino sejak awal musim ini.



Kedatangan pelatih Josep Guardiola dan mantan anak buahnya di Barcelona Claudio Bravo membuat Hart tersingkir dari skuat utama City. Kiper 29 tahun itu pun dilaporkan telah memikirkan langkah kepindahan permanen ke Torino pada akhir musim.

Torino memang hanya dipatok harga senilai 10 juta pound (Rp164 miliar) untuk bisa memiliki Hart secara permanen. Walau sejumlah laporan dari media Inggris mengklaim jika Hart tak akan meninggalkan City yang mampu menggajinya sebesar 120 ribu pound (Rp1,9 miliar) per pekan.Namun, Mirror melaporkan jika Liverpool bersedia membawa pulang Hart ke Liga Primer Inggris. Manajer The Reds Juergen Klopp berencana ingin menjadikan Hart kiper utama Liverpool pada paruh musim ini.Langkah itu kabarnya akan diambil Klopp setelah masih kurang yakin dengan penampilan Loris Karius dan Simon Mignolet. Kedua kiper Liverpool itu masih kerap tampil inkonsisten dengan ditandai gawang Liverpool yang telah kebobolan 20 gol di Liga Primer musim ini.Namun, laporan lainnya mengatakan jika The Reds maupun klub Inggris lainnya harus membayar 20 juta pound (Rp329 miliar) untuk mendapatkan Hart. City diyakini mematok harga tinggi tersebut demi mencegah Hart bergabung ke para rival mereka di Liga Primer. (This Is Futbol)(ACF)