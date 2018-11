Chelsea Berbagi Angka dengan Everton di Stamford Bridge

London: Chelsea gagal tampil maksimal saat menjamu Everton pada lanjutan Liga Primer Inggris 2018--2019, Minggu 11 November. The Blues ditahan imbang The Toffees dengan skor 0-0.



Chelsea sejatinya mampu tampil dominan. Statistik mencatat mereka bermain 69 persen penguasaan bola.

The Blues juga mencatatkan empat tendangan tepat sasaran dari total 15 tembakan. Sementara The Toffees hanya bisa melepaskan enam tendangan dengan satu yang mengarah ke gawang.



Chelsea mendominasi permainan sejak awal pertandingan. Namun rapatnya pertahanan tim tamu dan penyelesaian akhir yang kurang baik membuat peluang jarang tercipta.



Tembakan tepat sasaran pertama di laga ini baru datang di menit ke-40. Marcos Alonso mendapat peluang tembak setelah menguasai umpan dari Willian Borges. Sayang tendangan dari pemain pertama masih bisa diselamatkan kiper Everton, Jordan Pickford.



Hingga babak pertama usai, skor kacamata tetap bertahan.



Pada babak kedua, The Blues langsung tancap gas. Semenit setelah turun minum Alvaro Morata mendapat peluang setelah menerima umpan Eden Hazard. Sayang sepakan pemain Spanyol itu masih lemah dan mampu diantisipasi Pickford.



The Toffees baru bisa menciptakan peluang pada menit ke-56. Mendapat operan Bernard, Gylfi Sigurdsson berhasil melepaskan tendangan tepat sasaran. Namun, tendangan pemain Islandia itu masih bisa diamankan kiper Chelsea, Kepa Arrizabalaga.



Hazard mendapat mencoba peruntungannya dari jarak jauh. Namun, tendangan bintang Belgia itu dari luar kotak penalti masih bisa dihalau Pickford.



Alonso nyaris membawa Chelsea unggul pada menit ke-65. Sayang tembakannya setelah mendapat umpan Hazard masih membentur tiang kiri gawang Pickford.



Di sisa waktu yang ada, Chelsea masih mencoba menembus pertahanan rapat Everton. Sayang usaha pasukan Maurizio Sarri itu masih bisa diredam anak-anak asuh Marco Silva.



Alhasil, hingga pertandingan berakhir, skor 0-0 tetap bertahan. Raihan satu poin ini tidak berpengaruh banyak bagi kedua tim. Chelsea tetap bertahan di peringkat ketiga dengan nilai 28 dari 12 laga. Sementara itu Everton masih bercokol di posisi ke-9 dengan koleksi 19 poin dari 12 pertandingan.



Susunan pemain:

Chelsea: Kepa Arrizabalaga; Cesar Azpilicueta (C), David Luiz, Antonio Ruediger, Marcos Alonso; N'Golo Kante, Jorginho ('64 Cesc Fabregas), Mateo Kovacic ('82 Ross Barkley); Willian Borges ('68 Pedro Rodriguez), Alvaro Morata, Eden Hazard.



Everton: Jordan Pickford; Seamus Coleman (C), Michael Keane, Yerry Mina, Lucas Digne; Andre Gomes, Idrissa Gueye; Theo Walcott, Gylfi Sigurdsson ('76 Phil Jagielka), Bernard ('64 Ademola Lookman); Richarlison ('89 Dominic Carlvert-Lewin).



(PAT)