Prediksi Huddersfield vs Liverpool: Badai Cedera Bukan Kendala

Jakarta: Huddersfield Town akan menjamu Liverpool di Stadion The John Smith's pada Sabtu 20 Oktober pukul 23.30 WIB. Kedua tim saling bertanding untuk memainkan pekan ke-9 Liga Primer Inggris.



Keseruan laga tak akan berkurang meskipun tuan rumah termasuk salah satu tim penghuni zona merah klasemen sementara. Sebab, The Reds yang unggul secara peta kekuatan tidak diperkuat sejumlah pemain utamanya.



Mohamed Salah, Naby Keita, Sadio Mane, James Milner dan Virgil van Dijk merupakan para pemain Liverpool yang dikabarkan sedang cedera. Namun, Salah dan Van Dijk bisa saja dimainkan apabila The Reds terdesak.



Sekalipun tidak memainkan nama-nama pemain di atas, Liverpool juga punya pemain pengganti yang tak kalah kuat. Sebut saja, Xherdan Shaqiri, Daniel Sturridge, Fabinho dan Joe Gomez. Selain itu, Adam Lallana juga sudah bisa dimainkan.



Semangat Liverpool untuk mengejar kemenangan juga tidak surut meskipun menjadi tim tamu. Sebab, mereka selalu gagal menang dari empat laga belakangan ini yang dua di antaranya kalah dari Chelsea dan Napoli. Ketika menghadapi lawan yang peta kekuatannya lebih lemah, The Reds tetap unggul.



Liverpool sedang bertengger di urutan tiga klasemen sementara Liga Primer Inggris dengan koleksi 20 poin. Jumlah tersebut sama dengan yang dimiliki Manchester City dan Chelsea yang berada di atasnya. Jika kembali gagal menang, tidak mustahil mereka akan terlempar dari lima besar.



Huddersfield kalah segalanya dari Liverpool. Baik itu secara peta kekuatan para pemainnya maupun rekam jejak pertandingan. Mereka harus terima berada di urutan ke-18 klasemen sementara karena memang belum pernah menang sejak awal Liga Primer Inggris 2018--2019.



Pencapaian terbaik Huddersfield dalam delapan laga terakhir Liga Primer Inggris hanya menahan imbang Burnley, Everton dan Hudderfield. Selain itu, mereka terbukti masih kesulitan untuk mencetak gol ketika bermain kandang maupun tandang.



Terhitung, baru empat gol yang bisa dikumpulkan Huddersfield sepanjang musim. Dan, itupun lahirnya dari para pemain belakang seperti Christopher Schindler, Mathias Jorgensen dan Jon Stankovic. Satu gol sisanya diciptakan Philip Billing yang berstatus sebagai gelandang.



Huddersfield juga sudah sering bentrok dengan Liverpool di berbagai kompetisi domestik. Namun, mereka selalu kalah dalam lima pertemuan terakhir baik itu tampil di hadapan suporter sendiri maupun menjadi tim tamu di Stadion Anfield.



Perkiraan Susunan Pemain:

Huddersfield: Loessl; Loewe, Schindler, Zanka, Durm; Mooy, Hogg; Parra, Pritchard, Kachunga; Depoitre



Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Shaqiri



Pemain Cedera:

Huddersfield Town: Terence Kongolo, Thomas Smith, Abdelhamid Sabiri, Daniel Williams



Liverpool: James Milner, Naby Keita, Sadio Mane, Virgil van Dijk Mohamed Salah



Head to Head:

Rabu (31/01/18): Huddersfield Town 0 - 3 Liverpool

Sabtu (28/10/17): Liverpool 3 - 0 Huddersfield Town

Kamis (21/07/16): Huddersfield Town 0 - 2 Liverpool

Sabtu (12/02/72): Huddersfield Town 0 - 1 Liverpool

Sabtu (23/10/71): Liverpool 2 - 0 Huddersfield Town



Prediksi Medcom.id:

Huddersfield Town 40 - 60 Liverpool





