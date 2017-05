Gilas Stoke, Arsenal Buka Peluang Masuk Zona Eropa

Metrotvnews.com, Stoke on Trent: Arsenal sementara berhasil membuka peluang masuk zona Eropa usai menggilas Stoke City pada pekan ke-36 Liga Primer Inggris, Sabtu 13 Mei. Kemenangan 4-1 The Gunners atas The Potters di Bet365 Stadium membuat mereka kini menyodok ke urutan lima klasemen.



Skuat Arsene Wenger tampil dominan menghadapi Stoke sejak menit awal. Namun, sejumlah peluang yang tercipta salah satunya lewat tandukan Shkodran Mustafi masih bisa dihalau kiper Jack Butland.

Arsenal baru mampu membuka keunggulan jelang turun minum saat memasuki menit ke-42. Umpan silan Hector Bellerin dari sisi kanan berhasil disambar Olivier Giroud ke gawang Stoke yang membuat skor 1-0 bertahan di babak pertama.The Gunners kian menggila di babak kedua dengan menambah tiga gol lagi ke gawang Stoke. Gol kedua Arsenal lahir lewat aksi manis Mesut Oezil yang menempatkan bola lob mengecoh Butland usai bekerja sama dengan Alexis Sanchez menit ke-55.Stoke akhirnya mampu membobol gawang Arsenal menit ke-67 lewat lesatan Peter Crouch. Umpan Marko Arnautovic disambut tandukan Crouch ke gawang Petr Cech meski para pemain Arsenal sempat memprotes karena striker jangkung itu dianggap mencetak gol menggunakan tangan.Alih-alih mengejar ketinggalan, gawang Stoke justru kembali bobol lewat gol Sanchez menit ke-76. Bellerin kembali menjadi aktor lahirnya gol ketiga The Gunners lewat umpan silang yang diteruskan sepakan mendatar ke gawang Butland.Parade gol Arsenal akhirnya ditutup menit ke-80 lewat gol kedua Giroud. Penetrasi Aaron Ramsey di sisi kanan dituntaskan umpan terukur ke arah Giroud yang mampu dituntaskan dengan apik.Skor 4-1 bagi kemenangan Arsenal pun bertahan hingga usai. Hasil ini membuat The Gunners sementara mengantongi jatah tiket Liga Europa dengan berada di posisi kelima meraih 69 poin.Sementara bagi Stoke, kekalahan ini membuat armada Mark Hughes masih tercecer di papan tengah. The Potters belum beranjak dari posisi ke-13 dengan total 41 poin.: Butland; Johnson, Shawcross, Martins Indi, Pieters; Cameron, Whelan; Arnautovic (Sobhi 81'), Allen (Crouch 60'), Shaqiri; Diouf (Berahino 61').: Cech; Holding, Mustafi, Koscielny; Bellerin, Coquelin, Xhaka, Monreal; Sanchez (Ramsey 77'), Giroud (Walcott 84'), Oezil (Welbeck 83').(REN)