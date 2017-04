Conte Bicara soal Memenangi Gelar Liga Primer Inggris

Metrotvnews.com, London: Manajer Chelsea, Antonio Conte percaya bahwa memenangi gelar Liga Primer Inggris akan menjadi pencapaian terbesar dalam karier kepelatihannya.



Conte melatih Chelsea mulai musim ini setelah membesut tim nasional Italia yang tersingkir di perempat final Piala Eropa 2016. Sebelumnya ia memenangi tiga gelar berturut-turut Liga Italia Serie-A bersama Juventus.

Setelah musim yang buruk Chelsea tahun lalu, Conte berhasil membawa The Blues sejauh ini berada di peringkat pertama klasemen LIga Primer Inggris. Unggul empat poin dengan Tottenham Hotspur yang terus menguntit mereka."Ya, pasti ini akan menjadi prestasi terbesar saya," kata Conte selepas laga semifinal Piala FA Chelsea vs Tottenham."Untuk memenangkan gelar di Inggris merupakan prestasi besar bagi pelatih, para pemain, dan klub. Sekarang, untuk memenangi gelar di Inggris adalah prestasi besar. Prestasi tertinggi bagi pelatih, pemain, dan klub," lanjutnya."Untuk menang di Inggris akhir-akhir ini tidak mudah, untuk memenangi liga ini sulit, jadi kami harus bangga dengan pekerjaan kami. Kami harus tahu itu, sekarang, ini musim yang bagus," sambungnya."Ini akan tetap menjadi musim yang baik, tapi kami ingin musim ini menjadi musim yang hebat, musim yang fantastis, untuk menjadi musim yang hebat atau fantastis, hanya ada satu cara: yakni memenangi gelar. Ini adalah pekan yang penting bagi kami," ujar Conte.Selanjutnya, Chelsea akan menghadapi Southampton di Stamford Bridge pada Rabu 26 April dini hari WIB diikuti dengan perjalanan akhir pekan ke Everton yang mewakili dua tugas tersisa berat The Blues pekan ini. (Soccerway)(KRS)