Janji Kante untuk Meningkatkan Performa

Metrotvnews.com, Beijing: N'Golo Kante mampu memberikan kesan positif bersama Chelsea pada musim 2016--2017. Pada periode tersebut, gelandang asal Prancis tersebut mampu membantu The Blues meraih gelar Liga Primer Inggris.



Berkat penampilan impresifnya bersama Chelsea, Kante juga mampu mendapatkan beberapa penghargaan individu pada musim lalu. Di antaranya adalah pemain terbaik Liga Primer Inggris versi PFA, Premier League, dan FWA.

Namun, sejumlah prestasi tersebut tak membuat Kante sesumbar. Ia mengaku masih banyak beberapa perbaikan yang harus dilakukan untuk performanya."Saya harus bisa memperbaiki diri. Mungkin dalam hal mencetak lebih banyak gol, dan lebih banyak assist, juga membantu tim sebaik mungkin," kata Kante."Terkadang, saya bisa membantu tim mencetak gol, membuat banyak umpan, atau menciptakan banyak peluang, dan berupaya mencetak gol. Mungkin saya harus bisa melakukan ini lebih sering," lanjutnya.Kante merupakan rekrutan Chelsea pada musim lalu. Ia diboyong The Blues dari Leicester City. Sepanjang musim lalu, ia baru memberikan dua gol dan satu assist untuk Chelsea.Meski demikian, catatan Kante dalam membantu lini pertahanan terbilang baik. Menurut catatan statistik, ia mampu mencatatkan 3,6 tekel per laga dan 2,4 intercept per laga. (Soccerway)(ACF)