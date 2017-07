West Ham Pinjam Joe Hart dari Man City

Metrotvnews.com, London: West Ham United mengonfirmasi telah mendatangkan Joe Hart dari Manchester City. Kiper internasional Inggris itu akan pindah ke London Stadium dengan status pinjaman.



Joe Hart pulang ke Inggris usai merantau ke Italia dengan bergabung bersama Torino. Dalam masa peminjamannya di Turin, Joe Hart menunjukkan tajinya sebagai penjaga gawang nomor satu The Three Lions.

A message to you from our new man!#WelcomeHart pic.twitter.com/Myoet8Mlxe