Ekspresi Conte saat 'Dihadiahi' Jersey MU dari Mourinho

Saat konferensi pers, tiba-tiba seorang wartawan datang dan memberikan jersey #mufc bertuliskan Antonio Conte. Menurut orang itu, jersey tersebut adalah hadiah dari Jose Mourinho. Nah, ini ekspresi Conte ???? malu-malu mau kayanya yah ???? #medcom #mufc #chelsea #chelseafc #antonioconte #conte #cfc #josemourinho #mourinho #manchesterunitedfc #manchesterunited #manchester #epl #bpl #ligainggris #ligaprimeringgris

A post shared by Medcom_olahraga (@medcom_olahraga) on Feb 15, 2018 at 8:36am PST