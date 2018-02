Arsenal Masih Dianggap Tim Kuda Hitam

London: Arsenal pernah menyingkirkan Manchester City pada babak semifinal Piala FA musim 2016--2017. Ketika itu, The Gunners berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-1. Namun, hasil tersebut tidak membuat pelatih The Gunners Arsene Wenger jemawa terhadap City jelang Final Piala Liga Inggris nanti.



Arsenal akan berjumpa dengan City pada babak final Piala Liga Inggris 2017--2018, Minggu 25 Februari. Arsenal sebelumnya bisa lolos usai mengalahkan Chelsea dengan agregat 1-2 pada babak semifinal. Sedangkan The Citizens berhasil maju ke final usai mengalahkan Bristol City dengan agregat 5-3.

"Ketika anda sudah sampai sejauh ini, sampai ke final, anda tidak mau menyerah begitu saja," ujar Wenger.



"Anda ingin memenangkannya. Pada akhirnya, anda harus tetap tenang. Sebab Manchester City sedang mendominasi Liga di mata semua orang dan jadi mungkin kami lebih tidak diunggulkan dari semi-final Piala FA (musim lalu)."



"Kami mungkin kuda hitam tapi kami harus yakin dengan kualitas kami. Sejarahnya, kami telah melakukannya sebelumnya, jadi kenapa kami tidak menunjukannya lagi?," sambungnya. (Soccerway)





