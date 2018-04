Fan Chelsea dan Spurs Bentrok usai Laga di Stamford Bridge

London: Ratusan suporter Tottenham Hotspur dan Chelsea terlibat bentrokan. Insiden itu terjadi usai laga yang berkesudahan 3-1 untuk kemenangan Spurs di Stamford Bridge tadi malam WIB.



Bentrokan antarsuporter terjadi saat ratusan pendukung Spurs yang hendak pulang melewati rombongan penggemar Chelsea yang sedang nongkrong di bar Le Reserve Hotel, Fulham Road.

Kondisi memanas ketika para pendukung Spurs menyanyikan 'We are Tottenham'. Sontak, fan The Blues yang sedang sensitif usai klubnya dipermalukan Spurs langsung geram.

Klik di sini: Arema FC Segera Umumkan Pengganti Joko Susilo

Klik di sini: Kekhawatiran Guardiola saat Jumpa Liverpool

Tak ayal botol-botol minuman keras, serta Traffic cone atau kerucut lalu lintas menjadi alat bagi pendukung Chelsea untuk membuat suporter Spurs diam.Melihat botol-botol dan traffic cone berterbangan ke arah mereka, sontak para fan Spurs membalasnya. Pihak kepolisian yang bisa dihitung dengan jari jumlahnya mencoba melerai perseteruan tersebut.Salah satu saksi mata, Joe Forrester, merekam keributan dari La Reserve Hotel yang hanya beberapa meter jaraknya dari stadion Stamford Bridge."Semua fans Chelsea berlari keluar dari bar hotel ketika fans Spurs datang dan pergi dari sana. Saya mendokumentasikan dari atap La Reserve Hotel di Fulham Road saat semuanya dimulai," ujar Forrenster kepada Sportmail.Bentrokan tersebut tak bisa dihindari lantaran ini merupakan kemenangan perdana buat Spurs di Stamford Bridge sejak 28 tahun lalu. Sebaliknya, ini akan menjadi pengalaman pahit buat para pendukung Chelsea, karena menjadi saksi kekalahan menyakitkan The Blues dari rival sekota mereka di kandang sendiri.(ASM)