Conte Percaya Chelsea Kini Bungkam Para Peragu

Metrotvnews.com, London: Antonio Conte percaya Chelsea telah membungkam para peragu dengan menduduki posisi puncak klasemen Liga Primer Inggris. Menurutnya, The Blues kini adalah klub yang sangat seimbang.



Chelsea terakhir kali menjadi juara Liga Primer Inggris ketika di bawah asuhan Jose Mourinho pada musim 2014--2015. Kini, jejak The Special One berpeluang diikuti Conte.

Chelsea asuhan Conte kini menjadi pemuncak klasemen setelah memenangi 11 pertandingan beruntun. Bagi pelatih asal Italia tersebut, The Blues asuhannya kini jangan sampai diragukan."Jika saya pergi dengan pikiran saya pada awal musim, tidak satu orang pun berpikir bahwa Chelsea akan tinggal puncak klasemen," ujar Conte."Sebab skuat masih sama seperti musim lalu. Pasar transfer kami juga bukan pasar yang besar," lanjutnya."Tapi saya pikir, dalam situasi ini, kami menemukan keseimbangan yang tepat. Saya dan pemain saya dengan klub," tegasnya.Soal kini Chelsea diunggulkan menjadi juara Liga Primer Inggris, Conte menjawab: "Saya lebih suka menjadi favorit di lapangan, tidak dengan kata-kata. Dengan kata-kata Anda dapat mengubah yang favorit dengan sangat cepat. "Sebagian besar skuat yang ada sekarang ini adalah yang merasakan gelar Liga Primer Inggris pada 2015. Meskipun David Luiz, Victor Moses, N'golo Kante, dan Marcos Alonso adalah muka-muka baru. (teamtalk)(KRS)