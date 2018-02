Bacakan Nominasi Penghargaan Musik, Harry Kane Disindir Pembawa Acara

London: Striker Tottenham Hotspur, Harry Kane, menghadiri sebuah acara penghargaan musik Inggris bertema "BRIT Awards" bersama tunangannya, Katie Goodland, di O2 Arena London, Rabu malam lalu. Pemain berusia 24 tahun itu juga mendapatkan kesempatan membawakan sebuah nominasi di acara tersebut.



Kane membawakan sebuah nominasi dengan ditemani oleh pelantun lagu "Havana" Camila Cabello. Namun, Kane mendapat sambutan yang menggelitik dari pembawa acara malam itu yang juga merupakan seorang penggemar Arsenal, Jack Whitehall.

Aktor komedi itu mengambil kesempatan untuk mencairkan atmosfer penonton dengan meledek Kane. Whitehall menyindir soal trofi yang selama ini tidak pernah dimenangkan oleh top skor sementara Liga Primer Inggris tersebut.



A great night at the #Brits and an honour to present an award - @Camila_Cabello. #BritAwards pic.twitter.com/f6w2PaXQfU