Arsene Wenger Dalam Angka

Jakarta: Petualangan Arsenal bersama Arsene Wenger akan berakhir pada akhir musim 2017--2018. Sebab, pelatih asal Prancis tersebut memutuskan tidak melanjutkan kontraknya lagi yang masih tersisa satu musim.



Kontrak Wenger sebetulnya baru diperpanjang Arsenal pada April 2017. Ketika itu, pria berusia 68 tahun tersebut sepakat meneken kontrak baru hingga dua musim.

Entah apa yang menjadi alasan utama Wenger mengundurkan diri. Namun, prestasi merosot The Gunners musim ini diindikasikan menjadi penyebab di balik keputusannya. Sejauh ini, ia sudah gagal meraih tiga gelar pada tiga ajang domestik, di antaranya adalah Liga Primer Inggris, Piala Liga Inggris, dan Piala FA.



Di Liga Inggris, Wenger hanya mampu membawa Arsenal menempati peringkat keenam di klasemen sementara.

Situasi ini juga membuat tim Meriam London itu terancam absen di kancah Eropa seperti Liga Champions, bahkan Liga Europa.



Kegagalan meraih gelar Liga Inggris juga bisa dikatakan menjadi salah satu faktor Wenger mundur. Maklum, ia kerap dibebani dengan tuntutan para fan untuk mengakhiri puasa gelar pada kompetisi tersebut yang sudah mencapai 14 tahun.



Meski demikian, kinerja Wenger untuk Arsenal patut diapresiasi. Pasalnya, selama 22 tahun menangani The Gunners, ia berhasil mempersembahkan banyak gelar. Total, ada 17 gelar ia sumbang untuk Arsenal.



Gelar teranyar bahkan dipersembahkan Wenger pada tahun lalu. Di antaranya adalah Community Shield dan Piala FA.



Selain torehan-torehan di atas, masih ada beberapa catatan yang ditorehkan Wenger selama melatih Arsenal. Berikut di antaranya yang sudah dikumpulkan Medcom.id:



14 - Arsene Wenger terakhir kali mempersembahkan gelar Liga Primer Inggris untuk Arsenal pada musim 2003--2004. Tepat 14 tahun lalu. Hebatnya, The Gunners sukses meraih prestasi tersebut dengan catatan tidak terkalahkan sepanjang musim.



7 - Arsenal meraih tujuh gelar di Piala FA selama ditangani Wenger. Catatan ini menjadikan ia sebagai pelatih pertama yang memenangkan gelar sebanyak itu.



49 - Di bawah asuhan Wenger, Arsenal sukses meraih rekor tidak terkalahkan dalam 49 pertandingan secara beruntun di Liga Primer Inggris. Catatan itu terhitung dari periode Mei 2003 hingga Oktober 2004. Ini juga membuat mereka menjadi tim yang paling banyak mencatatkan jumlah rekor tidak terkalahkan di Liga Inggris.



175 - Thierry Henry menjadi striker yang paling subur di Liga Primer Inggris selama ditangani Wenger di Arsenal. Total, ia sudah menyumbang 175 gol untuk The Gunners pada kompetisi tersebut.



823 - Wenger menjadi pelatih paling banyak memainkan pertandingan di Liga Primer Inggris. Total, ia sudah mengoleksi 823 penampilan di kompetisi tersebut. Namun, jumlah kemenangannya masih kalah dari Sir Alex Ferguson, yakni 528 kemenangan. Sedangkan Wenger hanya meraih 473 kemenangan.



86 - Wenger menjadi satu-satunya pelatih yang banyak mencatatkan kemenangan laga pada kompetisi Liga Champions, tetapi tanpa memenangkan gelar.



10 - Wenger berhasil mencatatkan 10 kemenangan dari 10 pertemuan dengan Reading. Catatan 100 persen kemenangan ini merupakan rekor terbaiknya dalam menghadapi satu klub di sepanjang karier.







