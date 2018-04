Menempuh Perjalanan 10 Jam demi Menjadi Salah Saat Ini

Menempuh perjalanan 10 jam hampir setiap hari dilakukan Mohamed Salah demi bisa berlatih sepak bola. Tekad yang kuat itu sudah dia lakukan sejak masih berusia 14 tahun.



Salah bukan tanpa pengorbanan untuk menjadikan dirinya seperti ini. Salah juga bukan tanpa perjuangan untuk membuat namanya 'Mo Salah' disebut dan dinyanyikan oleh para para penggemar Liverpool, baik yang masih bocah maupun yang sudah berusia senja.

Pengorbanan dan perjuangan itu biasa dilakukan Salah. Demi bisa berlatih di pusat kota Kairo, Salah yang tinggal di Desa Nagrig butuh perjalanan 10 jam. Aktivitas itu ia tekuni lima hari dalam seminggu.



Tak hanya menghabiskan waktu yang lama. Dalam 10 jam perjalanan menggunakan bus, Salah juga harus melalui jalan berlubang, yang tak pernah dia jumpai ketika membela klub-klub besar seperti Liverpool saat ini.

Truly honoured by this prize which was awarded to me by colleagues - very special day???????? pic.twitter.com/7mrFN0lHsP — Mohamed Salah (@MoSalah) April 23, 2018

Bagaimanapun juga takdir itu harus ia jalani. Tujuannya, ia ingin berlatih bersama El Mokawloon SC, salah satu klub di Liga Mesir.Dan ketika waktunya tiba, dia akan berlatih. Dia juga tak punya kesempatan untuk bersenda gurau bersama rekan setimnya, lantaran harus mengejar bus yang mengantarkannya dia pulang. Maklum, ketika itu sangat jarang bus tujuan ke kampung halamannya melintas di sana.Salah begitu bertekad untuk mengikuti jejak para pemain hebat Afrika. Sampai-sampai rela menyimpan uang jajannya di tempat ia bersekolah, Mohamed Ayyad Al-Tantawy. Hal itu dilakukan demi bisa membayar ongkos perjalanannya ke Kairo.“Dia sangat kecil dan sebagian besar anak laki-laki akan menyebut dia sebagai Hadi atau anak desa, hal itu terjadi ketika dia pertama kali masuk latihan,” ujar pelatih pertamanya di El Mokawloon, Mohammed Radwan.“Perasaan negatif yang dia miliki saat itu justru menjadi bahan bakar yang dia butuhkan untuk mengantarnya ke tempat impian. Anda akan mengatakan kepadanya untuk melakukan sesuatu. Dan, semua itu bakal ia lakukan setelah dia mengucapkan 'Terima kasih, pelatih'.”Desa Nagrig berada di Kota Basyoun, sekitar 131 km dari pusat kota Kairo. Sebenarnya kondisi di sana tak bersahabat dengan Salah.Salah kerap dicemooh oleh teman-teman sekolahnya di sana, karena ia hanya menjadi pelapis ketiga sebagai bek kiri. Namun Salah menolak untuk menyerah dan enggan menghentikan rutinitasnya yang selalu menempuh jarak 10 jam per harinya demi berlatih bersama El Mokawloon.“Saya harus berangkat sekolah lebih awal untuk melakukan perjalanan ke pusat latihan. Saya akan masuk dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi, dan kemudian saya memiliki surat resmi untuk diberikan kepada sekolah saya agar mereka bisa mengatakan, 'Mo dapat meninggalkan sekolah lebih awal agar bisa sampai ke tempat latihan pada jam 2 sore untuk berlatih'," ujar Salah kepada Mirror.“Jika Anda tidak memiliki alasan yang kuat, akan selalu sulit untuk meninggalkan sekolah lebih cepat, tetapi saya ingin menjadi pesepak bola yang hebat jadi saya harus mencari alasan. Jadi saya rasa itu adalah harga yang harus saya bayar dan percayalah, mungkin jika itu tidak berhasil, semuanya tidak akan baik untuk saya," sambungnya.Ada sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan para pesepak bola di Afrika. Pertama dari kerabat, motivasi pahlawan nasional, dan keinginan untuk melarikan diri dari kemiskinan yang bisa menghancurkan hidup seseorang di sana.Tapi Salah punya alasan khusus agar bisa menghadirkan senyum di wajah ayahnya, Alah Ghali. Seorang ayah yang tak pernah meragukan kemampuan anaknya dalam meniti karier sebagai pesepak bola.Bahkan demi menjaga asa anaknya untuk tetap bermimpi sebagai pemain besar, ada kalanya Ghali mengantarkan Salah ke Kairo untuk sekadar melihat anaknya berlatih.Idola Salah di Mesir adalah Mohamed Aboutrika, yang dianggap sebagai pemain terbaik selama generasi emas Mesir. Pemegang empat gelar pemain terbaik Afrika dan memimpin negaranya meraih dua gelar Piala Afrika.Menurut pelatih Salah U-20, Diaa El-Sayed yang ketika itu memimpin Firaun Muda finis terbaik di kelompok usia Piala Dunia 2011 di Kolombia mengatakan bahwa, Salah memiliki punya banyak alasan untuk menyukai Aboutrika.“Dia akan pergi berlatih mencoba untuk menarik kemampuan yang biasa dia telah tonton di video dari Aboutrika, dan selalu mengatakan kepada rekan satu timnya bahwa atlet profesional harus bersikap seperti Trika," terang El-Sayed."Saya tahu ada Olimpiade London di mana dia bisa melakukannya dengan baik. Tetapi bagi saya semua itu, selama turnamen di Kolombia, dia menunjukkan lebih dari cukup dan saya tahu itu bahwa kemunculan Salah hanya masalah waktu," jelasnya mengetahui bakat yang dimiliki Salah.Dua tekad awal berhasil diwujudkan Salah ketika dia bisa bermain bersama Aboutrika dan menginjakkan kaki di Eropa dengan bergabung bersama klub hebat Swiss, Basel.Hany Ramzy, yang merupakan pelatih tim Olimpiade Mesir, menyarankannya untuk tidak gegabah dalam meniti kariernya.“Dia sangat ingin pergi ke Eropa pada waktu itu, tetapi saya terus mengatakan kepadanya bahwa dia harus bermain dengan baik di Olimpiade dan berharap sesuatu yang positif akan datang ke arahnya. Itu adalah panggung untuk Salah," jelas Ramzy.“Selama Olimpiade, semuanya mulai bersatu untuknya dan dia semakin dekat dengan Allah pada periode itu. Saya tidak terkejut semuanya berjalan baik untuknya saat itu," akui Ramzy.Kepindahan dari El Mokawloon ke Basel menjadi tahapan yang selalu diinginkan oleh Salah. Penampilannya bersama Basel juga diawasi oleh Liverpool. Tapi sayang Chelsea yang berhasil mendapatkan tanda tangannya pada 2014.Kepindahan ke Stamford Bridge ternyata menjadi bukti, kalau fase kehidupan tak selalu berjalan lurus-lurus amat. Ia hanya setahun menjalani musim bersama The Blues. Selebihnya ia terbuang.Pada 2015, istrinya Maggi mendesaknya untuk pindah dari Chelsea. Sebagai opsi, Blues hanya mau melepaskannya ke Fiorentina dan AS Roma dengan status pinjaman. Salah akhirnya benar-benar lepas dari ikatan Chelsea pada 2016.Bermain dua musim bersama Roma, Salah akhirnya pindah ke Liverpool. Perjalanan Salah ke Liverpool ini tak lepas dari upaya Direktur Olahraga The Reds, Michael Edwards yang setia memantau pergerakan pemain berusia 25 tahun itu.Edwards telah memutuskan bahwa waktunya sangat tepat untuk membujuk bos Juergen Klopp membawa Salah ke Anfield. Tentunya dengan rekor transfer klub yang menghabiskan 38 juta poundsterling untuk mantan pemain Chelsea itu pada bursa transfer musim panas lalu.Satu langkah besar dilakukan Salah pada musim debutnya bersama si Merah. Ia mampu mencetak 43 gol sepanjang musim ini di semua laga yang dimainkan Liverpool.Kini Salah menatap final Liga Champions, setelah ia berhasil membawa Liverpool mengalahkan AS Roma dengan skor 5-2 pada leg pertama semifinal.Selain itu, ia juga memimpin timnas Mesir di Piala Dunia. Ketika dia mencetak gol kemenangan terakhir melawan Kongo untuk menutup laga kualifikasi, Mohammed Abbas, yang merupakan mantan Presiden Zamalek, salah satu klub terbesar di Mesir, menawari dia sebuah rumah besar.Namun Salah meresponnya seperti salah satu dari orang yang enggak akan melupakan akarnya. Dia meminta pemberian itu disumbangkan kepada Nagrig, kampung halamannya yang sempat dirampas. (Mirror)(ASM)