Southgate Tak Jamin Posisi Inti untuk Dele Alli

London: Pelatih tim nasional Inggris, Gareth Southgate mengaku tidak bisa menjamin posisi inti untuk Dele Alli. Menurutnya, persaingan di lini tengah The Three Lions cukup ketat.



Alli bermain pada menit ke-68 saat Inggris menang 1-0 atas Belanda pekan lalu. Akan tetapi, dia tidak dimainkan saat The Three Lions mendapatkan hasil imbang 1-1 dengan Italia di Wembley pada Rabu 28 Maret dini hari WIB.

Pemain berusia 21 tahun itu dengan cepat memantapkan dirinya sebagai pemain reguler untuk tim nasional Inggris setelah tampil apik bersama Spurs pada musim 2015--2016.



Namun, posisi Alli masih belum aman sama sekali. Dia akan menghadapi persaingan sengit untuk bis masuk starting XI ketika Inggris melawan Tunisia, Panama, dan Belgia di Piala Dunia 2018 Rusia.



"Saya punya masalah karena saya punya Marcus Rashford, Jesse Lingard, Raheem Sterling, Harry Kane, Alex Oxlade-Chamberlain, dan Jamie Vardy, jadi ada pilihan besar," kata Southgate.



"Saya sebenarnya tidak melihat skenario di mana pemain-pemain itu tidak ikut ke Rusia, tetapi saya harus membuat keputusan itu," lanjutnya.



"Tidak ada alasan untuk tidak memanggil dia (Alli) dan dia bisa membuat dampak besar di sana. Dia memiliki kemampuan dan saya menantikan untuk bertemu dengannya selama beberapa pekan ke depan," ungkapnya.



Dengan Kane dibekap cedera, Sterling dimainkan Southgate sebagai penyerang tengah pusat. Itu dilakukan Southgate karena fleksibilitas yang dimiliki pemain Manchester City itu.



Dia berkata: "Senang rasanya melihat karena jika kami bermain dengan formasi 3-4-3 kita tahu Raheem dapat memainkan peran nomor 10, seperti yang dia lakukan melawan (Piala Eropa 2016) Prancis tahun lalu, tapi bisakah dia bermain sebagai salah satu dari dua pemain depan saat dia biasanya bermain di sayap untuk Manchester City."



"Kami tahu dia suka bermain di tengah dan penampilannya mengingatkan saya saat dia di Liverpool, di mana dia berada di belakang Luis Suarez dan Daniel Sturridge, berlari dan menggiring bola ke tengah," katanya.



Meskipun Sterling tampak menjadi anak kesayangannya, Southgate menegaskan bahwa Alli tidak akan disingkirkan begitu saja.



"Kami menginginkan persaingan untuk starting XI, tetapi tidak ada motif tersembunyi untuk meninggalkannya. Kami ingin melihat Raheem (Sterling) lagi tapi Dele masih pemain penting bagi kami," pungkasnya.









(KRS)