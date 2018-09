Harry Maguire Tambah Masa Bakti di Leicester

Leicester: Teka teki mengenai spekulasi masa depan bek Leicester City Harry Maguire terjawab. Bek asal Inggris tersebut memilih untuk memperpanjang kontrak bersama The Foxes.



Leicester sempat dipusingkan dengan isu Maguire pada bursa transfer musim panas 2018. Sebab, sang pemain kerap diincar klub-klub top di Eropa, termasuk Manchester United. Beruntung buat Leicester lantaran Maguire memilih bertahan.

Kubu Leicester tampaknya tidak ingin spekulasi soal Maguire kembali muncul. Karena itu, mereka pun memutuskan untuk menawarkan kontrak baru kepada Maguire selama lima musim. Tawaran tersebut rupanya disepakati oleh sang pemain.



"Sejak saya datang ke klub ini, saya selalu menegaskan kembali betapa bagusnya mereka untuk karier saya. Mereka memberi saya kesempatan bermain di Liga Primer Inggris dan membangun pekerjaan hebat buat saya sehingga saya bisa tampil di Piala Dunia," ujar Maguire.



"Jadi, saya sangat berterima kasih kepada mereka. Saya sangat berhutang budi dan menatap masa depan bersama mereka," lanjutnya.



Maguire diboyong Leicester pada bursa transfer musim panas 2017. Sejauh ini, ia sudah membuat 48 penampilan bersama The Foxes di seluruh kompetisi. Empat di antaranya dibuat Maguire di Liga Primer Inggris musim 2018--2019. (Sportsmole)





