Arsenal vs Man City Panaskan Laga Pembuka Liga Primer Inggris 2018--2019

London: Jadwal kompetisi Liga Primer Inggris 2018--2019 sudah resmi dirilis pada Kamis 14 Juni. Terdapat jadwal bigmatch pada laga perdana kompetisi musim depan.



Pertandingan antara Arsenal kontra Manchester City menjadi duel besar yang akan tersaji pada laga perdana. Laga tersebut akan dimainkan di markas Arsenal, Stadion Emirates.

Laga ini tentu sangat dinantikan banyak publik. Khususnya bagi para pencinta Arsenal. Sebab, mereka akan melihat bagaimana performa tim kesayangannya usai dilatih pelatih anyar Unai Emery.



Baca: Spanyol "Diguncang Badai", Portugal Tetap Waspada



Nasib berbeda didapat ketiga klub lainnya seperti Manchester United, Liverpool, dan Tottenham Hotspur pada laga pembuka. Ketiga tim tersebut tidak menghadapi tim-tim besar.



Namun, United tetap harus mewaspadai lawan mereka pada laga perdana nanti. Mereka dijadwalkan akan menghadapi jawara Liga Primer Inggris 2015--2016, Leicester City.



Sementara itu, Liverpool akan menjamu West Ham United. Sedangkan Tottenham Hotspur akan bertandang ke markas Newcastle United. Nantinya, seluruh laga pembuka tersebut akan digelar pada 11 Agustus hingga 12 Agustus. (Sportsmole, Goal)





Berikut jadwal laga perdana Liga Primer Inggris 2018--2019:



Bournemouth vs Cardiff City

Arsenal vs Manchester City

Fulham vs Crystal Palace

Huddersfield Town vs Chelsea

Liverpool vs West Ham United

Manchester United vs Leicester City

Newcastle United vs Tottenham Hotspur

Southampton vs Burnley

Watford vs Brighton & Hove Albion

Wolverhampton vs Everton





Video: Raffa Casillas akan Kibarkan Bendera Merah Putih di Pembukaan PD 2018









(PAT)