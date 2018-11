Berjalan Sengit, Arsenal Imbangi Liverpool di Kandang Sendiri

London: Arsenal harus puas meraih satu poin di kandang sendiri setelah bermain imbang 1-1 dengan Liverpool, Minggu (4/11) dini hari tadi. Meski menguasai jalannya pertandingan, The Gunners tertinggal lebih dulu di menit ke-61 melalui gol James Milner. Alexandre Lacazette menyelamatkan wajah tuan rumah berkat golnya di menit ke-82.



Babak pertama

Arsenal memulai laga dengan tempo cepat. Mereka menekan Liverpool hingga daerah pertahanan sendiri. Kendati demikian, The Reds beberapa kali melewati pressing ketat The Gunners.



Peluang baru didapat anak-anak asuh Unai Emery di menit ke-14. Kombinasi Oezil dan Lacazette di sisi kiri menghasilkan ruang tembak bagi Xhaka. Sayangnya tendangan gelandang Swiss itu masih mengarah ke pelukan Alisson.



Pendukung Arsenal nyaris terdiam setelah Firmino menyambut umpan Alexander-Arnold di menit 18. Beruntung sontekan penyerang Brasil itu masih mengenai tiang gawang. Mane yang menyambut bola muntah pun lebih dulu berada dalam posisi offside.



Lima menit kemudian, giliran van Dijk yang menguji pertahanan Arsenal. Menyambut umpan Salah, van Dijk mengontrol bola lebih dulu dengan dadanya sebelum melepaskan tendangan.



Bola yang ditepis Leno jatuh ke kaki Robertson. Beruntung tendangan bek kiri asal Skotlandia masih bisa diamankan Leno.



Arsenal kembali mengurung pertahanan Liverpool. Tapi justru Liverpool yang nyaris membahayakan gawang The Gunners. Untungnya sundulan van Dijk di menit 45 memanfaatkan tendangan bebas James Milner masih membentur tiang gawang.



Wasit memberi tambahan waktu satu menit. Tapi kedua tim tidak bisa berbuat banyak di sisa waktu yang ada. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum.



Babak kedua



Kedua tim memulai babak kedua dengan tempo yang lebih lambat. Bola lebih banyak berputar di area tengah lapangan.



Gol baru datang di menit 61. Mane melancarkan serangan balik dari sisi kiri dan melepaskan umpan silang. Meski sempat dihalau Leno, bola jatuh ke kaki Milner yang tidak terkawal dan dengan mudah menceploskan bola untuk membawa Liverpool unggul.



Tidak butuh waktu lama bagi Arsenal untuk kembali mengancam gawang Liverpool. Hanya dua menit setelah gol Milner, Torreira mengancam gawang The Reds. Setelah melakukan umpan satu dua dengan Oezil, Torreira melepaskan tembakan yang masih mengarah tepat ke Alisson.



Van Dijk nyaris menggandakan keunggulan Liverpool di menit 74. Beruntung sundulannya menyambut umpan silang Salah masih bisa diamankan Leno.



Arsenal akhirnya menyamakan kedudukan di menit 82. Memanfaatkan umpan terobosan Iwobi, Lacazette menyambar bola lebih dulu ketimbang Alisson. Setelah mengamankan bola, penyerang Prancis itu melepaskan tembakan ke pojok kanan gawang Liverpool tanpa bisa dihalau Alisson.



Kedua tim mencoba meningkatkan tempo permainan di sisa waktu yang ada. Namun penyelesaian akhir yang kurang baik dan penampilan gemilang kiper masing-masing membuat skor 1-1 bertahan hingga akhir pertandingan.



Dengan hasil ini, Liverpool naik ke puncak klasemen dengan koleksi 27 angka dari 11 laga. Namun posisi mereka masih mungkin diambil alih oleh Manchester City yang akan bermain Minggu (4/11) malam. Sementara Arsenal masih terpaku di posisi keempat dengan nilai 23 angka dari 11 laga.



Susunan pemain:

Arsenal (4-2-3-1): Bernd Leno; Hector Bellerin, Skhodran Mustafi, Rob Holding, Sead Kolasinac; Lucas Torreira, Granit Xhaka; Henrikh Mkhitaryan, Mesut Oezil (C), Pierre-Emerick Aubameyang; Alexandre Lacazette



Cadangan: Petr Cech, Stephan Lichtsteiner, Emile Smith-Rowe, Aaron Ramsey, Ainsley Maitland-Niles, Alex Iwobi, Danny Welbeck



Liverpool (4-3-3): Alisson Becker; Trent Alexander-Arnold, Joseph Gomez, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; James Milner (C), Fabinho, Giorginio Wijnaldum; Sadio Mane, Roberto Firmino, Mohamed Salah



Cadangan: Simon Mignolet, Alberto Moreno, Joel Matip, Adam Lallana, Xherdan Shaqiri, Daniel Sturridge, Divock Origi



(REN)