Emre Can Diyakini Sudah Sepakat ke Juventus

Liverpool: Masa depan Emre Can memang santer diperbincangkan. Terlebih hingga saat ini pemain berposisi gelandang tersebut belum ada indikasi bakal menambah durasi kontraknya bersama Liverpool.



Gelandang Liverpool tersebut memang sangat dikaitkan dengan Juventus musim panas lalu. Transfer saga Can kian memanas setelah sang pemain belum juga menandatangani kontrak baru bersama Liverpool.

Padahal, kontrak Can sendiri bersama Liverpool bakal kadaluwarsa pada akhir musim ini. Hal itu membuat masa depan pemain 24 tahun itu semakin tidak jelas di Anfield.

Negosiasi yang alot sepanjang musim panas lalu membuat Can gagal merapat ke Turin. Akan tetapi, teranyar agen kenamaan Italia, Federico Pastorello memperkirakan Can telah setuju merapat ke Juventus musim depan.Meski belum terjalin kesepakatan antara Can dan raksasa Italia itu, Pastorello mengaku sangat yakin pemain internasional Jerman itu akan bermain untuk Juve."Juventus sudah mencoba merekrut Can Januari lalu tapi dari apa yang saya dengar, dia pasti akan menjadi pemain mereka Juventus musim depan," ujar Pastorello."Rumor yang saya terima menyatakan bila pemain ingin bergabung dengan Juventus. Saya pikir itu bijak karena Juventus pastinya merupakan klub Italia paling internasional saat ini." tambahnya.Can didatangkan Liverpool dari Bayer Leverkusen pada 2014 lalu. Ia kini menjadi salah satu pemain kunci di lapangan tengah The Reds dibawah asuhan pelatih Juergen Klopp.Penampilan Can di ajang Liga Primer Inggris musim 2017--2018 ini pun terbilang ciamik. Ia sudah mencetak dua gol dari 22 penampilan bersama Liverpool. (Rai Sport)(KRS)