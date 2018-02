Van Dijk Menunjukkan Perkembangan Baik di Liverpool

Liverpool: Loris Karius memuji rekan setimnya di Liverpool, Virgil van Dijk. Dia yakin bek asal Belanda tersebut akan semakin menjadi lebih baik bersama The Reds.



Karius dan Van Dijk membantu Liverpool meraih cleen sheet ke-11 musim ini di Liga Primer Inggris dalam kemenangan 2-0 atas Southampton, Senin 12 Februari dini hari WIB. Kiper asal Jerman menyukai apa yang telah dia lihat dari Van Dijk.

"Virgil (van Dijk) telah bermain cukup bersama sekarang dan kami semakin terbiasa satu sama lain, itu penting bagi tim," kata Karius seperti dikutip dari Liverpool Echo.



"Dia pemain top, itulah mengapa Liverpool membayar harga mahal untuk mendapatkannya. Tentu saja dia harus beradaptasi diri sedikit karena gaya kami sangat berbeda. Kami bertahan dengan garis pertahanan tinggi, dia harus membiasakan diri dengan Dejan (Lovren) dan Joel (Matip). Akan tetapi, semakin dia terbiasa dengan gaya kami, dia semakin menemukan sentuhannya," lanjutnya.



"Senang melihat dan sebagai penjaga gawang saya merasa nyaman memiliki pemain seperti itu di depan Anda. Cleen sheet bagus untuk kita semua," sambungnya.



Karius kini telah membuat delapan penampilan sebagai starter di ajang liga untuk Liverpool musim ini, setelah merebut tempat Simon Mignolet sebagai pilihan pertama. Sementara itu, Mignolet dikabarkan diplot untuk bermain di ajang Liga Champions.



