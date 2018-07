Ungkapan Terima Kasih Mahrez untuk Leicester City

Manchester: Keinginan sejak lama Riyad Mahrez untuk hengkang dari Leicester City akhirnya terwujud pada 11 Juli lalu. Winger Timnas Aljazair itu pun mengucapkan salam terakhir bagi fans The Foxes.



Mahrez bergabung dengan Manchester City dengan harga transfer sebesar 60 juta poundsterling (Rp1,1 triliun). Ia menandatangani kontrak dengan besaran gaji 200 ribu poundsterling (Rp3,8 miliar) per pekan selama lima tahun di Etihad dengan opsi perpanjangan.

Pemain Terbaik Inggris 2016 versi PFA itu sebelumnya mencoba sempat memaksakan kepindahannya pada Januari dan dia sempat melakukan pemberontakan di Leicester. Pemain berusia 27 tahun tersebut sempat absen pada dua laga Liga Primer Inggris karena mogok main.

To all Leicester fans,



We have made some amazing memories and history together. Winning the premiership against all odds was just something else and none of this would have been possible without your extraordinary support for me and the team. I want to thank all of you