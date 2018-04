Tottenham Permalukan Chelsea di Stamford Bridge

London: Tottenham Hotspur sukses mempermalukan Chelsea di Stamford Bridge pada pekan ke-31 Liga Primer Inggris, Minggu 1 April. The Lilywhites membantai The Blues di depan pendukungnya sendiri dengan skor 3-1.



Kedua tim langsung tampil menyerang usai peluit dibunyikan. Laga ketat pun tersaji yang membuat Victor Moses sempat tergeletak di menit kelima usai bertabrakan dengan Mousa Dembele.

Chelsea sempat membobol gawang Spurs di menit ke-18 lewat sepakan Marcos Alonso. Sayang, golnya melalui sepakan kaki kiri mendatar meneruskan umpan N'Golo Kante dianulir wasit karena ia terlebih dahulu dalam posisi offside.



Alvaro Morata akhirnya memecah kebuntuan The Blues saat memasuki menit ke-29. Tandukannya hasil umpan Victor Moses mulus bersarang ke gawang Spurs setelah kiper Hugo Lloris gagal menjangkau bola.

Gol itu sekaligus menuntaskan puasa gol mantan striker Real Madrid tersebut. Morata tercatat sudah puasa gol dari tujuh pertandingan terakhirnya membela Chelsea.Sayang, keunggualan The Blues mampu disamakan Spurs setelah Christian Eriksen mencetak gol indah jelang turun minum. Tembakan keras jarak jauh Eriksen dari luar kotak penalti membuat kiper Willy Caballero mati kutu.Petaka mulai datang bagi Chelsea di babak kedua. Dele Alli menjadi momok kekalahan The Blues setelah mencetak dua gol Spurs ke gawang Caballero.Gol pertama Alli lahir di menit ke-62 setelah memanfaatkan umpan jauh Eric Dier. Dengan dua sentuhan, pemain masa depan Timnas Inggris itu sukses menaklukkan Caballero.Hanya butuh empat menit bagi Alli mencetak gol keduanya. Kali ini dirinya berhasil memanfaatkan kemelut di depan gawang Chelsea lewat sepakan mendatar yang gagal diantisipasi dengan baik oleh Caballero.Tambahan tiga poin membuat The Lilywhites berhasil mengamankan posisi empat dengan torehan 64 poin. Sedangkan Chelsea terpaku di posisi lima dengan mengoleksi 56 poin.Chelsea: Willy Caballero, Cesar Azpilicueta, Antonio Rudiger, Andreas Christensen; Victor Moses, N'Golo Kante, Cesc Fabregas, Marcos Alonso; Willian, Eden Hazard; Alvaro Morata.Tottenham: Hugo Lloris, Kieran Trippier, Jan Vertonghen, Davinson Sanchez, Ben Davies; Eric Dier, Mousa Dembele; Erik Lamela, Dele Alli, Christian Eriksen; Son Heung-Min.(REN)