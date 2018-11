Review Liga Primer Inggris Pekan ke-11: City Lepas Ikatan dari Para Rival

Sebanyak 32 gol tercipta pada gelaran Liga Primer Inggris pekan ke-11. Para kandidat juara, kecuali Liverpool dan Arsenal, kompak meraih kemenangan. Termasuk Manchester City yang menang besar saat menjamu Southampton.



The Citizens sukses menenggelamkan The Saint dengan skor 6-0. Kemenangan ini menjadi panggung buat Sergio Aguero dan Raheem Sterling.

Aguero memang mencetak satu gol. Tapi torehannya ke gawang Alex McCarthy menandakan 150 golnya di Liga Primer Inggris.



Selain itu untuk Sterling, tak dapat disangkal kalau ia menjadi kunci kemenangan City. Sebab tak hanya membuat dua gol ke gawang Southampton, eks Liverpool itu menorehkan dua assist pada laga tersebut.



Kemenangan atas Southampton tersebut mulai membuat City menjadi pemimpin klasemen tunggal, setelah Liverpool hanya bermain imbang 1-1 dengan Arsenal.



Saat ini, Citizens mengoleksi 29 poin, atau unggul dua poin dari Chelsea dan Liverpool yang sama-sama baru mengumpulkan 27 poin.



Di satu sisi, Chelsea juga merangsek ke posisi kedua setelah menang 3-1 atas Crystal Palace. Kemenangan The Blues ini tak lepas dari penampilan impresif Alvaro Morata.



Striker internasonal Spanyol tersebut menceak dua gol dari tiga yang dicetak The Blues. Dengán demikian, Morata telah mencetak lima gol sejauh musim ini berjalan.



Setan Merah Merangkak

Salah satu pertandingan yang paling disorot dari pekan ke-11 ini adalah Manchester United yang bertandang ke markas Bournemouth. Pada laga ini, United sukses melakukan comeback untuk membungkus tiga poin dari Vitality Stadium.



Laga yang cukup dramatis, lantaran kemenangan United harus ditentukan pada injury time, setelah Marcus Rashford mencetak gol kemenangan pada menit ke-90+2.



Meski begitu, ini menjadi kemenangan penting buat anak-anak asuhan Jose Mourinho. Pasalnya, posisi mereka terus merangkak dan kini telah menduduki peringkat tujuh. Padahal pada pekan ketujuh mereka sempat terpuruk di peringkat ke-10.



Selain itu, raihan tiga poin ini menambah kepercayaan diri Setan Merah untuk dua laga kedepan. Chris Smalling dan kawan-kawan dijadwalkan bakal berhadapan dengan Juventus pada matchday keempat Liga Champions dan menantang sang pimpinan klasemen sementara, sekaligus rival sekota mereka, Manchester City, 11 November mendatang.



Sengit di London

Laga besar pekan ini terjadi di Emirates Stadium, saat Arsenal menjamu Liverpool. Tuan rumah tampil dominan dengan menguasai jalannya laga, tapi mereka harus tertinggal lebih dulu lewat gol James Milner.



Untungnya Arsenal punya Alexandre Lacazette yang mencetak gol pada menit akhir. Sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan The Gunners dalam sembilan laga di Liga Primer Inggris.



Meski begitu, hasil imbang tersebut membuat Arsenal turun satu posisi ke peringkat lima dengan 23 poin. Sedangkan Liverpool juga harus tertinggal dua poin dari pemuncak klasemen, Manchester City, lantaran hanya menghasilkan 27 poin dari 11 laga.



(ASM)