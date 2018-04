Liverpool akan Hadiahi Salah Kontrak Baru Bernilai Besar

Liverpool: Kubu Liverpool akan menghadiahi Mohamed Salah kontrak baru. Pemain asal Mesir itu bahkan kabarkan akan dihadiahi kontrak bernilai besar dari yang dimilikinya saat ini.



Menurut The Sun, Liverpool akan memberikan kontrak baru dengan gaji 185 ribu poundsterling (Rp3,5 miliar) per pekan. Nominal yang mengalami kenaikan drastis dari gaji Salah sebelumnya yakni 90 ribu poundsterling (Rp1,7 miliar) per pekan.

Hadiah itu akan diberikan The Reds menyusul performa gemilan Salah musim ini. Hingga hari ini saja, pemain 25 tahun itu telah mengoleksi 43 gol bagi Liverpool di semua kompetisi.

Alasan lain Liverpool akan memberikan kontrak baru adalah untuk menjaga Salah tetap berada di Anfield. Maklum saja, penampilannya mengundang sejumlah klub besar, salah satunya Real Madrid yang tertarik memboyongnya musim panas nanti.Los Blancos bahkan menegaskan siap membuat Salah menjadi pemain termahal dunia. Madrid bersedia menebus Salah seharga 200 juta poundsterling (Rp3,8 triliun), harga yang sama dengan mahar Paris Saint-Germain saat mendatangkan Neymar da Silva Junior dari Barcelona.Sementara, Salah saat ini masih berpeluang menyamai rekor gol Ian Rush dalam satu musim. Legenda Liverpool itu mencetak 47 gol pada musim 1983--1984, terpaut empat gol dari Salah dengan empat pertandingan tersisa bagi Liverpool musim ini. (Sportsmole)(REN)