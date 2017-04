Can Sebut Wijnaldum Lakukan Pekerjaan Kotor untuk Liverpool

Metrotvnews.com, Liverpool: Emre Can percaya kesediaan Georginio Wijnaldum untuk melakukan "pekerjaan kotor" di Liverpool membuatnya penting untuk tim. Pemain asal Jerman tersebut menyebut rekan setimnya itu mau melakukan apa saja demi kebaikan tim.



Wijnaldum pindah ke Anfield dari Newcastle United menjelang dimulainya musim 2016--2017. Ia kemudian dengan cepat membuktikan dirinya sebagai aktor kunci dari tim asuhan Juergen Klopp, membuat 37 penampilan di semua kompetisi.

Sementara Can mengakui pemain asal Belanda itu mungkin tidak selalu menjadi perhatian orang banyak, dirinya menyebut Wijnaldum mau melakukan apa saja untuk tim, pekerjaan kotor sekalipun."Wijnaldum adalah pemain yang sangat, sangat penting bagi kami, karena ia saling menghubungkan pemain," ujar Can kepada situs resmi Liverpool."Ia melakukannya dengan sangat baik. Ia kuat juga, orang yang sangat kuat. Ia bisa bermain, ia adalah pemain yang sangat bagus, tapi bisa bertahan dengan baik juga," lanjutnya."Ia kadang-kadang tidak membuat orang-orang selalu memerhatikannya, tetapi ia melakukan mau pekerjaan 'kotor' untuk kita," sambung Can memberikan opini."Ia telah melakukan sangat cemerlang bagi kita sejauh musim ini berjalan. Ia bermain sangat baik. Ia adalah pemain yang sangat penting," pungkasnya.Khusus di Liga Primer Inggris, Wijnaldum sudah bermain sebanyak 31 kali. Ia memang menjadi andalan Klopp di lini tengah The Reds dengan catatan lima gol.(KRS)