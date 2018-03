Prediksi Liverpool vs Newcastle United: Tuan Rumah Unggul Segalanya!

Jakarta: Liverpool akan menjamu Newcastle United di Stadion Anfield pada laga lanjutan Liga Primer Inggris 2017--2018, Minggu 4 Maret dini hari WIB. The Reds selaku tuan rumah berada di atas angin untuk memenangkan pertandingan.



Superioritas Liverpool bisa terlihat dari segala aspek. Mulai dari peta kekuatan pemain, rekam jejak pertemuan head to head, dan bahkan motivasi bertanding. Di sisi lain, Newcastle malah harus bertanding tanpa memainkan tiga pemain andalannya.

Jesus Gamez, Islam Slimani dan Jonjo Shelvey merupakan tiga pemain yang tidak bisa diturunkan Newcastle dalam pertandingan kontra Liverpool. Ketiganya terpaksa menepi lantaran belum pulih dari cedera.

Selain itu, kondisi mental para pemain Newcastle juga diprediksi sedang menurun lantaran jarang meraih kemenangan. Terhitung dari 28 laga Liga Primer Inggris yang telah dilakoni, skuat The Magpies baru menang tujuh kali.Lantaran gagal bersaing, Newcastle harus bertengger di urutan 15 klasemen sementara. Mereka baru mengumpulkan 27 poin yang jumlahnya sama persis dengan milik Southampton, Crystal Palace, maupun Swansea City yang berada di zona degradasi teratas.Berbanding terbalik dengan Newcastle, Liverpool malah sedang berada dalam kondisi terbaik. Mayoritas pemain utama mereka bisa dimainkan dan semangat bertandingnya bakal tinggi karena hanya berselisih tipis dengan Manchester United.Liverpool sedang bertengger di urutan tiga klasemen sementara dengan koleksi 57 poin. MU yang berada di posisi kedua baru memiliki 59 poin. Jika menang atas Newcastle, The Reds dipastikan naik satu peringkat.Sadio Mane, Roberto Firmino dan Mohamed Salah berada dalam kondisi bugar. Ketiganya yang tergolong salah satu trisula terbaik Eropa bisa menjadi ancaman besar bagi Newcastle. Terhitung, sudah 64 gol yang mereka sumbangkan untuk Liverpool lewat berbagai kompetisi pada musim.Nilai positif lainnya adalah, Liverpool belum pernah terkalahkan dalam laga kandang di Liga Primer Inggris 2017--2018. Selain itu sebuah data menyebutkan, Newcastle tidak pernah menang saat bertandang ke Stadion Anfield sejak 1995. Jadi, bisa menahan imbang saja sudah hasil yang baik untuk The Magpies.Liverpool (4-3-3): Karius; Robertson, Dijk, Matip, Alexander-Arnold; Wijnaldum, Henderson, Chamberlain; Mane, Firmino, Salah.Newcastle United (5-4-1): Dubravka; Yedlin, Lejeune, Lascelles, Clark, Dummet; Murphy, Hayden, Diame, Kenedy; Joselu.Liverpool: Jordan Henderson, Nathaniel Clyne, Adam BogdanNewcastle United: Jesus Gamez, Islam Slimani, Jonjo Shelvey01/10/17: Newcastle United 1 - 1 Liverpool23/04/16: Liverpool 2 - 2 Newcastle United06/12/15: Newcastle United 2 - 0 Liverpool14/04/15: Liverpool 2 - 0 Newcastle United01/11/14: Newcastle United 1 - 0 Liverpool11/05/14: Liverpool 2 - 1 Newcastle United19/10/13: Newcastle United 2 - 2 Liverpool-Liverpool tak terkalahkan sebanyak 17 kali saat menjamu Newcastle di Stadion Anfield dalam berbagai kompetisi- Liverpool juga tidak terkalahkan dalam 16 laga kandang terakhirnya di Liga Primer Inggris\- Terhitung dalam 11 laga belakangan ini, The Reds rata-rata mencetak lebih dari dua gol dalam 9 pertandingan- Tim yang besutan Rafael Benitez tidak pernah kalah dari Liverpool dalam lima laga belakangan iniPrediksi: Liverpool 70 - 30 Newcastle United(KAU)