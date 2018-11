Gol Salah dan Shaqiri Bawa Liverpool Benamkan Fulham

Liverpool: Liverpool tampil perkasa di Anfield untuk mengalahkan Fulham 2-0, Minggu (11/11) malam tadi. Gol-gol dari Mohamed Salah dan Xherdan Shaqiri memastikan poin penuh bagi pasukan Juergen Klopp.



Tampil di kandang sendiri membuat Liverpool bermain menyerang dengan tempo cepat. Tapi butuh 16 menit bagi The Reds untuk mencatatkan tendangan akurat pertama mereka. Sayang sepakan Mohamed Salah masih bisa diantisipasi kiper Fulham, Sergio Rico.

The Reds lagi-lagi mengancam gawang The Cottagers. Namun tendangan Salah lagi-lagi bisa diselamatkan Rico.



Peluang pertama baru didapat Fulham di menit ke-22 melalui Andre Schurrle. Sayang tendangan pemain pinjaman dari Borussia Dortmund itu masih bisa diamankan Alisson Becker.



Petaka bagi Fulham berawal dari gol Aleksandar Mitrovic yang dianulir karena offside, Alisson dengan cepat melepas umpan kepada Trent Alexander-Arnold. Alexander-Arnold kemudian melepas umpan terobosan ke arah Salah yang berhasil melepaskan diri dari jebakan offside dan tinggal berhadapan satu lawan satu dengan Rico.



Salah akhirnya sukses menceploskan bola ke gawang Fulham di menit ke-41 dan membawa Liverpool unggul 1-0. Skor 1-0 pun bertahan hingga jeda.



Di babak kedua, Liverpool masih tampil dominan. Mereka sukses menambah keunggulan di menit ke-53 melalui Xherdan Shaqiri setelah memanfaatkan umpan silang Andrew Robertson.



Fulham bukannya tanpa peluang. Pasukan Slavisa Jokanovic hampir memperkecil ketinggalan di menit 62 andai tendangan Schurrle tidak diblok pemain Liverpool.



The Reds sendiri mulai menurunkan tempo permainan dan memainkan bola di area tengah lapangan. Alhasil hingga akhir laga, skor 2-0 masih bertahan bagi The Reds.



Tiga angka ini membawa Liverpool ke puncak klasemen sementara dengan nilai 30 dari 12 laga. Sementara Fulham masih berkutat di dasar klasemen dengan koleksi 5 poin dari 12 pertandingan.



Susunan pemain:

Liverpool (4-2-3-1): Alisson Becker; Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Joe Gomez, Andrew Robertson; Fabinho ('92 Naby Keita), Giorginio Wijnaldum ('69 Jordan Henderson); Sadio Mane, Roberto Firmino, Xherdan Shaqiri ('81 James Milner); Mohamed Salah



Fulham (4-2-3-1): Sergio Rico; Cyrus Christie, Denis Odoi, Alfie Mawson, Maxime Le Marchand; Andre-Franck Zambo Anguissa ('84 Stefan Johansen), Calum Chambers; Andre Schurrle ('78 Luciano Vietto), Tom Cairney ('63 Jean Michael Seri), Ryan Sessegnon; Aleksandar Mitrovic



