Tur ke Myanmar, Klub Inggris Ini Diimbau Ikut Bantu Etnis Rohingya

West Yorkshire: Amnesti Internasional mengimbau Leeds United ikut berperan membuka mata dunia terhadap krisis kemanusiaan yang menimpa Etnis Rohingya. Klub kasta kedua Liga Inggris itu akan ke Myanmar melakoni laga tur pramusim.



Ada dua pertandingan yang akan dijalani Leeds selama berkunjung ke negara Asia Tenggara tersebut. Rencananya, bulan depan anak asuh Paul Heckingbottom itu bakal meladeni tim MNL All Star dan timnas Myanmar.

Namun, manajemen klub belum memesan tiket perjalanan. Sebab, Leeds United Supporters' Trust dan Kementerian Luar Negeri Inggris was-was dengan status 'travel warning' yang masih berlaku.



Seperti diketahui, kondisi politik di Myanmar belum sepenuhnya kondusif pasca persoalan etnis Rohingya selama beberapa tahun belakangan. Oleh sebab itu, banyak pihak menilai jika rencana Leeds melangsungkan tur pramusim ke negara tersebut cukup kontroversial.



