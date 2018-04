Reaksi Pemain Man City Usai Dipastikan Menjadi Juara

Manchester: Manchester City berhasil menjadi juara Liga Primer Inggris musim ini. Beberapa pemain langsung menuliskan reaksi mereka di twitter.



Keberhasilan City menjuarai Liga Primer Inggris tak terlepas dari kekalahan Manchester United dari West Bromwich Albion 0-1, Minggu 15 April malam WIB. Kekalahan itu membuat selisih poin menjadi 16 dengan lima pertandingan tersisa.

Ini adalah gelar ketiga City dalam tujuh tahun terakhir. Sebelum menjadi juara musim ini, mereka menjadi yang terbaik di Inggris pada musim 2013--2014.



Para pemain menyambut gembira hasil ini. Terlebih, mereka berhasil menjadi juara dengan catatan beberapa rekor. Paling mencolok adalah mereka baru kalah dua kali sejauh ini di liga.



Memenangi gelar dengan lima pertandingan tersisa, City telah menyamai rekor Manchester United pada musim 1907--1908 dan 2000--2001, serta Everton pada 1984--1985.



Berikut reaksi pemain City di twitter usai dipastikan menjadi juara:





Champions!!!!!! What a great feeling!! So happy to be able to share another trophy with our amazing fans!#ManCity #SharkTeam #Champions pic.twitter.com/8CqCtyX7vi — Vincent Kompany (@VincentKompany) April 15, 2018

Campeones!!!! Muy feliz por otro título logrado con este gran equipo y con tanto apoyo de nuestra gente. A festejar!!! Vamos City!!!//Champions!! Ecstatic about clinching another title with this great team, and with all the support of our fans. Let's celebrate!!! C'mon, City! ???? pic.twitter.com/4RpQXpsmhX — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) April 15, 2018

Unbelievable season for us. Very happy to call us champions this year pic.twitter.com/Ulvw5zQyaa — Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) April 15, 2018

(KRS)