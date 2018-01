United Siap Salip City dalam Perburuan Sanchez

Manchester: Perburuan Alexis Sanchez pada bursa transfer Januari 2018 semakin memanas. Setelah dikabarkan akan segera bergabung dengan Manchester City pada pekan ini, penyerang asal Cile tersebut justru mendapat penawaran bergabung dari Manchester United.



City awalnya dikabarkan akan menyelesaikan proses transfer Sanchez pada pekan ini. Namun, hingga saat ini, belum ada kesepakatan yang terealisasikan di antara kedua tim mengenai transfer sang pemain.

Entah apa yang terjadi sehingga negosiasi saat ini belum terjalin di antara kedua tim. Namun, peluang City tetap terbuka untuk mendapatkan Sanchez. Mengingat, sang pemain belum bersedia memperpanjang kontraknya di Arsenal.



Arsenal menjadi klub yang merugi dengan situasi ini. Sebab, kontrak Sanchez akan berakhir pada akhir musim ini. Jika Sanchez belum meneken kontrak baru, Arsenal akan kehilangan secara gratis pada musim depan.



Namun, City belum bisa bernapas lega karena situasi ini. Pasalnya, City harus mendapat pesaing baru untuk mendapatkan Sanchez, yakni United.



Menurut kabar, United dikabarkan sudah menyiapkan tawaran menarik untuk mendatangkan Sanchez, bahkan pada bursa transfer Januari 2018. Tak tanggung-tanggung, manajemen Red Devils dikabarkan siap melayangkan tawaran bergabung dengan gaji lebih banyak 60 ribu poundsterling untuk Sanchez dari yang ditawarkan City.



Diperkirakan United akan memberikan gaji sebesar 350 ribu poundsterling per pekan atau setara Rp6,4 miliar untuk Sanchez.



Sanchez bergabung dengan Arsenal pada bursa transfer musim panas 2014. Selama hampir empat musim, ia membantu The Gunners meraih sejumlah prestasi di antaranya dua gelar Piala FA dan satu gelar Community Shield. (Sportsmole)





(PAT)