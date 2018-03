Prediksi Man United vs Liverpool: Satu Warna Beda Kekuatan

Jakarta: Duel super seru akan terjadi di kancah Liga Primer Inggris, ketika Manchester United menjamu Liverpool malam ini. Bentrokan di Stadion Old Trafford merupakan klub yang memiliki satu warna namun berbeda kekuatan.



Dengan sama-sama memiliki warna khas merah, baik United maupun Liverpool punya keunggulan masing-masing. United memiliki kekuatan yang mereka banggakan dengan baru kebobolan 22 gol dari 29 laga yang dijalani. Terbaik kedua setelah Manchester City.

Sebaliknya The Reds datang ke Teater Impian dengan bermodalkan lini serang yang produktif lantaran telah membobol gawang lawan sebanyak 67 kali. Terbaik kedua setelah City yang menggelontorkan 83 gol.

Sama-sama memiliki kekuatan, kedua klub ini pun hanya terpisahkan jarak dua poin di papan klasemen. Di mana United berada di posisi kedua, satu tingkat di atas Liverpool.Sementara itu, sepanjang liga bergulir kedua klub kerap memiliki karakteristik masing-masing. Liverpool selalu menciptakan banyak peluang untuk mencetak gol, sedangkan United sering melakukan comeback jika mereka dalam keadaan tertinggal. Bukan tak mungkin laga malam nanti menyajikan permainan terbuka dari kedua klub.Sayangnya, bayang-bayang permainan apik yang diperagakan kedua klub terbentur dengan kondisi para pemain utama mereka. Di Liverpool contohnya, tiga pilar yang biasa mengisi line up, seperti Georginio Wijnaldum, Nathaniel Clyne, hingga sang kapten Jordan Henderson. Semuanya diragukan tampil.Di kubu tuan rumah, tak kurang dari delapan pemain utama harus menepi. Meski tiga di antaranya masih berpeluang untuk diturunkan. Seperti Paul Pogba yang mulai mengikuti latihan usai menjalani pemulihan dari cederanya.Untuk menyambut Liverpool, Mourinho akan mengandalkan formasi 4-2-3-1. Formasi yang biasa ia terapkan pada beberapa laga. Di mana Romelu Lukaku menjadi andalan di lini depan sebagai striker tunggal. Ia akan didukung trio Juan Mata, Jese Lingard, dan Alexis Sanchez.Sedangkan tim tamu tetap menurunkan trio yang telah menghasilkan 45 gol untuk The Reds, yaitu Mohamed Salah, Sadio Mane, dan Roberto Firmino. Tentu ini akan menjadi ujian kapasitas dari para bek Setan Merah yang diisi Ashley Young, Antonio Valencia, Eric Bailly, dan Chris Smalling.Kedua klub telah bentrok 199 kali di berbagai kompetisi. Di mana Liverpool memenangkan 55 kali, sementara United lebih banyak menang dengan 79 kali. Sisanya, 55 laga berakhir imbang.Sebelum pertemuan ke-200 yang berlangsung malam ini, belakangan kedua klub sama-sama menunjukkan kekuatan mereka, sehingga kerap mengakhiri laga dengan hasil imbang.Tercatat, empat pertemuan terakhir keduanya bermain imbang. Sisanya, Liverpool menang 2-0 pada 10 Maret 2016 di Liga Europa dan United menang saat mempermalukan Liverpool di Anfield 17 Januari pada tahun yang sama.14/10/2017 (Liga Primer Inggris): Liverpool 0-0 Manchester United15/1/2017 (Liga Primer Inggris): Manchester United 1-1 Liverpool17/10/2016 (Liga Primer Inggris): Liverpool 0-0 Manchester United17/3/2016 (Liga Europa): Manchester United 1-1 Liverpool10/3/2016 (Liga Europa):2-0 Manchester United17/3/2016 (Liga Primer Inggris): Liverpool 0-1De Gea; Valencia, Bailly, Smalling, Young; Matic, Pogba; Mata, Lingard, Sanchez; LukakuKarius; Alexander-Arnold, Matip, Dijk, Robertson; Chamberlain, Henderson, Emre Can; Salah, Mane, FirminoManchester United 50 : 50 Liverpool(FIR)