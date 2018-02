Mourinho Siap Hadapi Periode Berat di Old Trafford

Manchester: Manchester United akan menjalani serangkaian laga kandang sepanjang Maret. Total, terdapat empat pertandingan yang dimainkan Red Devils di Stadion Old Trafford. Menariknya, ada dua laga besar yang akan dihadapi United sepanjang periode itu.



Liverpool akan menjadi lawan besar bagi United. Kedua tim akan bertemu dalam lanjutan Liga Primer Inggris pada 10 Maret, empat hari setelah United bertandang ke markas Crystal Palace.

Kemudian, United dijadwalkan akan menghadapi Sevilla pada leg kedua babak 16-besar Liga Champions, 14 Maret. Selain kedua tim tersebut, United akan menghadapi Brighton & Hove Albion (babak perempat final Piala FA) dan Swansea City di Old Trafford.



Pelatih United Jose Mourinho pun menyambut dengan antusias laga kandang yang akan dijalani timnya sepanjang Maret. Ia pun siap menghadapi periode yang menakjubkan di laga kandang ini.



"Saya pikir beberapa pekan ke depan akan terjadi yang luar biasa di Old Trafford. Dua pertandingan besar melawan dua rival di Liga Primer Inggris, dua pertandingan sistem gugur (Liga Champions dan Piala FA). Saya berharap bisa berjalan baik, termasuk kami bisa melaju ke perempat final Liga Champions dan semifinal Piala FA," ujar Mourinho.



"Terkadang, kami memiliki tiga pertandingan beruntun, empat pertandingan beruntun di kandang. Namun, kali ini, kami memiliki empat pertandingan beruntun di markas sendiri. Akan ada empat pertandingan besar di Old Trafford," sambungnya.



Sebelum memasuki Maret, United juga akan menjalani laga kandang pada pekan terakhir Februari. Tepatnya pada Minggu 25 Februari. Ketika itu, Red Devils akan menghadapi Chelsea di Stadion Old Trafford. (Soccerway)





