Saat Spiderman Menyelinap di Latihan Leicester City

Pelatih Leicester City Claude Puel menyambut baik kehadiran sosok Spiderman di sesi latihan timnya. Ia menyebut superhero dalam Avengers itu memberikan semangat baru untuk The Foxes.



Leicester: Ada pemandangan yang tidak biasa saat Leicester City menggelar sesi latihan persiapan menghadapi Wolverhampton Wanderers pada Kamis 17 Januari waktu setempat. Secara mengejutkan, sesi latihan mereka kedatangan sosok superhero ternama di Marvel, yakni Spiderman.

Sosok Spiderman itu muncul pada Kamis pagi hari. Awalnya, ia mencoba bersembunyi di balik semak-semak di arena lapangan latihan Leicester, Belvoir Drive Training Ground.



Kemudian, superhero yang menjadi salah satu karakter di film Avengers itu mengejutkan pelatih Leicester Claude Puel yang berjalan masuk ke arena bersama stafnya. Puel pun tertawa melihat sosok Spiderman itu yang juga beraksi memainkan jaring-jaringnya.

