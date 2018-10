Kalahkan Leicester, Permainan Arsenal Dinilai Seksi

London: Gelandang Arsenal, Mesut Oezil, tidak bisa menyembunyikan kebanggaannya ketika menyandang ban kapten. Oezil juga menilai bahwa timnya memainkan sepak bola yang seksi.



Oezil ditunjuk menjadi kapten oleh Unai Emery dalam laga kontra Leicester City setelah Laurent Koscielny, Petr Cech, dan Nacho Monreal berhalangan tampil. Melalui akun twitter pribadinya, Oezil menulis "Saya pikir kami memainkan sepak bola yang seksi malam ini. Bangga menjadi kapten tim ini dan klub ini!"

I think we played some sexy football tonight ???????????? Proud captain of this team and this club! © #YaGunnersYa ? #M1Ö @Arsenal pic.twitter.com/iPFGxViAes